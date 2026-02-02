Απόλυτη κυριαρχία στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέγραψε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 17,9%, επιβάλλοντας ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε καθαρή απόσταση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 11,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία, ενώ ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» με 10,2%, κλείνοντας την τριάδα με αξιοπρεπείς επιδόσεις.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Σαββατοκύριακο Παρέα» με 7,1%, χωρίς να μπορέσει να μπει στη μάχη των υψηλών ποσοστών, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» περιορίστηκε στο 4,0%.

Στον πάτο της ζώνης βρέθηκε το «Καλημέρα είπαμε;» με 2,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η ζώνη δεν συγχωρεί αδυναμίες.

Πηγή: tvnea.com