Ο Akylas, ένας από τους καλλιτέχνες που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Eurovision 2026, βρέθηκε καλεσμένος στην ΕΡΤ και στη μουσική εκπομπή που είναι αφιερωμένη στον εθνικό τελικό, όπου παραχώρησε μια συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Ο νεαρός τραγουδιστής, ο οποίος συμμετέχει στους ημιτελικούς με το τραγούδι «Ferto», αναφέρθηκε σε προσωπικές πτυχές της ζωής του, μιλώντας για την οικογένειά του, αλλά και για την πρώτη αντίδραση της μητέρας του όταν άκουσε για πρώτη φορά το κομμάτι του.«Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει, Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε: Τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο ferto, ferto, θα λες;».Αναφερόμενος στην μητέρα του, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως τον κάλεσε στο τηλέφωνο λέγοντας πως έκλαιγε για δύο ημέρες.«Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε το τηλέφωνο και μου είπε: Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δυο μέρες. Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά», είπε ο Akylas.Για την εμπειρία του ως μουσικός του δρόμου είπε: «Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι γιατί στο δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο, περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι», είπε ο Akylas καλεσμένος στην ΕΡΤ.Το τραγούδι του πρόκειται για ένα electro-pop κομμάτι με κοινωνικό και προσωπικό υπόβαθρο, που πραγματεύεται έννοιες όπως ο υπερκαταναλωτισμός, η απληστία, αλλά και η ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Αυτό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, έχει γίνει viral στα social media και τον ανέδειξε ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της διοργάνωσης.Πηγή: tvnea.com