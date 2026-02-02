Στην καρδιά του Γαλαξία μας, μέσα σε ένα διαστρικό νέφος, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν την μεγαλύτερη θειούχο κυκλική ένωση που έχει βρεθεί ποτέ στο διάστημα

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Max Planck για την Εξωγήινη Φυσική, σε συνεργασία με αστροφυσικούς από το Κέντρο Αστροβιολογίας CSIC-INTA, εντόπισαν την μεγαλύτερη χημική ένωση που περιέχει ένα άτομο θείου (S) και έχει βρεθεί ποτέ στο διάστημα. Πρόκειται για την 2,5-κυκλοεξαδιεν-1-θειόνη (C6H6S). Η ανακάλυψη έγινε συνδυάζοντας εργαστηριακά πειράματα με αστρονομικές παρατηρήσεις και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature με τίτλο: A detection of sulfur-bearing cyclic hydrocarbons in space.

Το μόριο βρέθηκε στο μοριακό νέφος G+0,693–0,027, περίπου 27.000 έτη φωτός από τη Γη, κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας. Το μόριο, με έναν σταθερό εξαμελή δακτύλιο και συνολικά 13 άτομα, υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθος όλων των προηγουμένως ανιχνευμένων ενώσεων στο διάστημα που περιέχουν θείο. Είναι η πρώτη σαφής ανίχνευση ενός πολύπλοκου, δακτυλιοειδούς μορίου που περιέχει θείο στον διαστρικό χώρο και ένα κρίσιμο βήμα προς την κατανόηση της χημικής σύνδεσης του διαστήματος και των δομικών στοιχείων της ζωής.

Μέχρι τώρα, οι αστρονόμοι είχαν ανιχνεύσει στον διαστρικό χώρο μόνο μικρές ενώσεις που περιέχουν θείο, συνήθως με έως έξι άτομα συνολικά. Μεγάλα, σύνθετα μόρια που περιέχουν θείο ήταν αναμενόμενα, ιδιαίτερα λόγω του ουσιαστικού ρόλου του θείου στις πρωτεΐνες και τα ένζυμα, ωστόσο αυτά τα μεγαλύτερα μόρια παρέμεναν μη ανιχνεύσιμα. Αυτό το χάσμα μεταξύ της διαστρικής χημείας και του οργανικού αποθέματος που βρέθηκε σε κομήτες και μετεωρίτες αποτελούσε κεντρικό μυστήριο στην αστροχημεία.

Το ανιχνευθέν μόριο C6H6S σχετίζεται δομικά με μόρια που βρίσκονται σε εξωγήινα δείγματα και είναι το πρώτο του είδους του που ανιχνεύεται με βεβαιότητα στο διάστημα. Η ανακάλυψη δημιουργεί μια άμεση χημική «γέφυρα» μεταξύ του διαστρικού χώρου και του ηλιακού μας συστήματος.

Οι ερευνητές συνέθεσαν το μόριο στο εργαστήριο και μέτρησαν με ακρίβεια τις συχνότητες ραδιοεκπομπών του C6H6S, παράγοντας ένα μοναδικό «ραδιοδακτυλικό αποτύπωμα». Αυτή η υπογραφή στη συνέχεια αντιστοιχίστηκε με αστρονομικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από ραδιοτηλεσκόπια στην Ισπανία.

Το γεγονός ότι ένα μόριο 13 ατόμων, δομικά παρόμοιο με μόρια που έχουν ανιχνευθεί σε κομήτε, υπάρχει ήδη σε ένα νεαρό, αστρικό μοριακό νέφος, υποδεικνύει ότι η χημική βάση για τη ζωή ξεκινά πολύ πριν σχηματιστούν τα άστρα.

Η ανακάλυψη δείχνει ότι πολλά σύνθετα μόρια που περιέχουν θείο πιθανότατα παραμένουν ακόμη απαρατήρητα – και ότι τα θεμελιώδη συστατικά της ζωής μπορεί να έχουν σχηματιστεί στα βάθη του διαστρικού χώρου, πολύ πριν από την ύπαρξη της Γης.

πηγή: New insights into the origins of the chemistry of life – https://www.mpg.de/26040668/the-origins-of-the-chemistry-of-life-in-space

