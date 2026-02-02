2026-02-02 14:06:21
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια; - Ποιες μέρες θα παίζει;
To δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει με νέα συναρπαστικά επεισόδια από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 20:00, και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε Special Edition στον ΑΝΤ1.

Ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου, δίνει και πάλι το σύνθημα με την ερώτηση «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το αγαπημένο παιχνίδι γνώσεων έρχεται ξανά στις οθόνες μας για να γεμίσει τα απογεύματά μας με νέες συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και μεγάλες ανατροπές.

Νέοι παίκτες παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια, 4 βοήθειες, και στιγμές που κόβουν την ανάσα συνθέτουν και πάλι το παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση.


Τις Κυριακές η αγωνία διπλασιάζεται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Special Edition!

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 20:00 επιστρέφουν και τα special επεισόδια του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού, με τη διπλή καρέκλα να φέρνει νέες ισορροπίες, ανατροπές και έντονα συναισθήματα. Στα special επεισόδια της Κυριακής με τη διπλή καρέκλα, η γνώση συναντά τη συνεργασία και το παιχνίδι αποκτά μία εντελώς διαφορετική δυναμική, προσφέροντας στιγμές έντασης, αλλά και συγκίνησης, τόσο για τους παίκτες όσο και για τους τηλεθεατές.

Δύο παίκτες κάθονται μαζί, συνεργάζονται, διαφωνούν, ρισκάρουν και μοιράζονται την ίδια αγωνία σε κάθε ερώτηση. Οι αποφάσεις γίνονται πιο δύσκολες και η πίεση αυξάνεται, καθώς κάθε απάντηση είναι αποτέλεσμα κοινής σκέψης και στρατηγικής.

Το «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει με νέα επεισόδια για να μας προσφέρει συναρπαστικές στιγμές, έντονα συναισθήματα και την απόλαυση της γνώσης, μέσα από ένα παιχνίδι που αποδεικνύει ότι μία σωστή ή λάθος απάντηση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πάμε να παίξουμε!

«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» με τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ_ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ από την ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και κάθε ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ σε SPECIAL EDITION στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

«ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΝΗΣΙ»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ;
«ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΝΗΣΙ»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ;
Akylas – Eurovision 2026: «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα»
Akylas – Eurovision 2026: «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα»
O ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV επιστρέφει στην NOVA
GRAND HOTEL: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Αλλαγή μέρας και ώρας για το «ΒΙΝΥΛΙΟ» - Τι ώρα θα παίζει;
Το «Έχω παιδιά» επιστρέφει με διπλό επεισόδιο...
Επιστρέφει το «Don't Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
The 2Night Show: Εκτός προγράμματος αυτή τη βδομάδα - Νέος προγραμματισμός για την εκπομπή...
Sing for Greece 2026: Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show
Η Ρωσία βομβάρδισε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ζαπορίζια
Συμμετοχή στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από τη δημιουργική ματιά μαθητών και ενήλικων
