Το «The 2Night Show» θα απουσιάσει από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 αυτή την εβδομάδα, λόγω πένθους του παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο σταθμός αποφάσισε να σεβαστεί την προσωπική απώλεια του παρουσιαστή, αναβάλλοντας προσωρινά την προβολή της εκπομπής.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό του ΑΝΤ1, το late night show επιστρέφει από την επόμενη εβδομάδα με ανανεωμένη παρουσία στην τηλεοπτική ζώνη. Η εκπομπή θα μεταδίδεται πλέον και τις Κυριακές, διευρύνοντας τη συχνότητα προβολής της και επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθεί τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε τρεις βραδιές κάθε εβδομάδα, συγκεκριμένα Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.



Πηγή: tvnea.com



