2026-03-19 12:39:27
Ποια ΦΥΚ χορηγούνται αυτή τη στιγμή (19/03/2026) από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω της πλατφόρμας



Αυτή είναι η λίστα με τα ΦΥΚ πλατφόρμας που χορηγούνται σήμερα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Υπενθυμίζεται ότι το επόμενο διάστημα θα προστίθενται σταδιακά νέες κατηγορίες φαρμάκων. Σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί τα αντινεοπλασματικά και τα φάρμακα για σκλήρυνση κατά πλάκας, με εξαίρεση τα ενδοφλέβια σκευάσματα.

Η επέκταση του μέτρου προβλέπεται να προχωρήσει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο να διευρυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση των ασθενών μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Οι εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα είναι οι εξής:

AFINITOR

ANAGRELIDE/AOP

ANAGRELIDE/TEVA

AREGALU

AROGIO

AUBAGIO

AVONEX

AXITINIB/ACCORD



AXITINIB/FARAN

AXITINIB/SANDOZ

AXITINIB/STADA

AXITINIB/TEVA

BOSULIF

CAPECITABINE/ACCORD

CAPECITABINE/MYLAN

CAPIBINE

CLIFT

COPAXONE

DASATINIB/FARAN

DASATINIB/TEVA

DIMATE

DIMETHYL FUMARATE ACCORD

DIMETHYL FUMARATE/GENEPHARM

DIMETHYL FUMARATE/SANDOZ

DIMTRUZIC

ERLOTINIB/FARAN

ERLOTINIB/TEVA B.V.

EVEROLIMUS/FARAN

EVEROLIMUS/PHARMAZAC

EVEROLIMUS/SANDOZ

EVEROLIMUS/TEVA

FAMPRIDIN BASICS

FAMPRIDIN NEURAXPHARM

FAMPRIDIN ZENTIVA

FAMPRIDINE/SANDOZ

FAMPYRA /BIOGEN

FINGOLIMOD /RAFARM

FINGOLIMOD ACCORD

FINGOLIMOD MYLAN

FINGOLIMOD/STADA

FINGOLYA

FINRINA

FLUDARA

GEFITINIB/FARAN

GILENYA

GINOLIMOD

GIOTRIF

GLATIRAMER/MYLAN

GLIVEC

IMATEK

IMATINIB TEVA

IMATINIB/AENORASIS

IMATINIB/DEMO

IMATINIB/KRKA

INLYTA

IRESSA

KESIMPTA

LAFADERA

LOGNIF

LONSURF

MAYZENT

MIMPARA

NEXAVAR

NILOTINIB ACCORD

NILOTINIB/TEVA

NINTEDANIB ACCORD

NINTEDANIB/AHCL

NINTEDANIB/TEVA

OCREVUS

PLEGRIDY

PONVORY

PREVELODA

REBIF

REVAMOX

RIDOCA

SEVELAMER/DEMO

SEVELAMER/FARAN

SORAFENIB ACCORD

SORAFENIB/SANDOZ

SORAFENIB/TEVA

SPRYCEL

STIVARGA

SUNIDEM

SUNITINIB ACCORD

SUNITINIB/ARITI

SUNITINIB/SANDOZ

SUNITINIB/TEVA

SUTENT

TARCEVA

TARGRETIN

TASIGNA

TECFIDERA

TEMODAL

TEMOZOLOMIDE ACCORD

TEREBYO

TERGIO

TERIFLUNOMIDE ACCORD

TERIFLUNOMIDE/GENEPHARM

TERIFLUNOMIDE/STADA

TEYSUNO

VARGATEF

VELPHORO

VIANIB

VOTUBIA

XAGRID

XELAZOR

XELODA

ZEMPLAR

ZEPOSIA

ZERECTUM

Σημείωση

Η παραπάνω λίστα αποτυπώνει τα σκευάσματα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα ΦΥΚ για διάθεση μέσω ιδιωτικών φαρμακείων και ενδέχεται να μεταβάλλεται ή να εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς προστίθενται νέες θεραπευτικές κατηγορίες και νέα προϊόντα.



Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/3/2026)
Πέμπτη, 19/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέμπτη, 19/3/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 19/3/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 19/3/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/3/2026)
Τετάρτη, 18/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 18/3/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/3/2026)
Λίστα με τα φαρμακεία που χρησιμοποιούν νετλίβερι(!) ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής – τι καταγγέλλει
Λίστα με τα φαρμακεία που χρησιμοποιούν νετλίβερι(!) ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής – τι καταγγέλλει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φαρμακοποιός στη Θεσσαλονίκη εισέπραξε παράνομα 2.537 ευρώ από ανύπαρκτες εκτελέσεις συνταγών
Φαρμακοποιός στη Θεσσαλονίκη εισέπραξε παράνομα 2.537 ευρώ από ανύπαρκτες εκτελέσεις συνταγών
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Μεσημεριανή ζώνη: Χωρίς αντίπαλο οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Χωρίς αντίπαλο οι «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «The Chase»