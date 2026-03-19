Αυτή είναι η λίστα με τα ΦΥΚ πλατφόρμας που χορηγούνται σήμερα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Υπενθυμίζεται ότι το επόμενο διάστημα θα προστίθενται σταδιακά νέες κατηγορίες φαρμάκων. Σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί τα αντινεοπλασματικά και τα φάρμακα για σκλήρυνση κατά πλάκας, με εξαίρεση τα ενδοφλέβια σκευάσματα.

Η επέκταση του μέτρου προβλέπεται να προχωρήσει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο να διευρυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση των ασθενών μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Οι εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα είναι οι εξής:

AFINITOR



ANAGRELIDE/AOP



ANAGRELIDE/TEVA



AREGALU



AROGIO



AUBAGIO



AVONEX



AXITINIB/ACCORD

AXITINIB/FARANAXITINIB/SANDOZAXITINIB/STADAAXITINIB/TEVABOSULIFCAPECITABINE/ACCORDCAPECITABINE/MYLANCAPIBINECLIFTCOPAXONEDASATINIB/FARANDASATINIB/TEVADIMATEDIMETHYL FUMARATE ACCORDDIMETHYL FUMARATE/GENEPHARMDIMETHYL FUMARATE/SANDOZDIMTRUZICERLOTINIB/FARANERLOTINIB/TEVA B.V.EVEROLIMUS/FARANEVEROLIMUS/PHARMAZACEVEROLIMUS/SANDOZEVEROLIMUS/TEVAFAMPRIDIN BASICSFAMPRIDIN NEURAXPHARMFAMPRIDIN ZENTIVAFAMPRIDINE/SANDOZFAMPYRA /BIOGENFINGOLIMOD /RAFARMFINGOLIMOD ACCORDFINGOLIMOD MYLANFINGOLIMOD/STADAFINGOLYAFINRINAFLUDARAGEFITINIB/FARANGILENYAGINOLIMODGIOTRIFGLATIRAMER/MYLANGLIVECIMATEKIMATINIB TEVAIMATINIB/AENORASISIMATINIB/DEMOIMATINIB/KRKAINLYTAIRESSAKESIMPTALAFADERALOGNIFLONSURFMAYZENTMIMPARANEXAVARNILOTINIB ACCORDNILOTINIB/TEVANINTEDANIB ACCORDNINTEDANIB/AHCLNINTEDANIB/TEVAOCREVUSPLEGRIDYPONVORYPREVELODAREBIFREVAMOXRIDOCASEVELAMER/DEMOSEVELAMER/FARANSORAFENIB ACCORDSORAFENIB/SANDOZSORAFENIB/TEVASPRYCELSTIVARGASUNIDEMSUNITINIB ACCORDSUNITINIB/ARITISUNITINIB/SANDOZSUNITINIB/TEVASUTENTTARCEVATARGRETINTASIGNATECFIDERATEMODALTEMOZOLOMIDE ACCORDTEREBYOTERGIOTERIFLUNOMIDE ACCORDTERIFLUNOMIDE/GENEPHARMTERIFLUNOMIDE/STADATEYSUNOVARGATEFVELPHOROVIANIBVOTUBIAXAGRIDXELAZORXELODAZEMPLARZEPOSIAZERECTUMΣημείωση

Η παραπάνω λίστα αποτυπώνει τα σκευάσματα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα ΦΥΚ για διάθεση μέσω ιδιωτικών φαρμακείων και ενδέχεται να μεταβάλλεται ή να εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς προστίθενται νέες θεραπευτικές κατηγορίες και νέα προϊόντα.







