2026-03-19 12:39:27
Αυτή είναι η λίστα με τα ΦΥΚ πλατφόρμας που χορηγούνται σήμερα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Υπενθυμίζεται ότι το επόμενο διάστημα θα προστίθενται σταδιακά νέες κατηγορίες φαρμάκων. Σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί τα αντινεοπλασματικά και τα φάρμακα για σκλήρυνση κατά πλάκας, με εξαίρεση τα ενδοφλέβια σκευάσματα.
Η επέκταση του μέτρου προβλέπεται να προχωρήσει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο να διευρυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση των ασθενών μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.Οι εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα είναι οι εξής:
AFINITOR
ANAGRELIDE/AOP
ANAGRELIDE/TEVA
AREGALU
AROGIO
AUBAGIO
AVONEX
AXITINIB/ACCORD
AXITINIB/FARAN
AXITINIB/SANDOZ
AXITINIB/STADA
AXITINIB/TEVA
BOSULIF
CAPECITABINE/ACCORD
CAPECITABINE/MYLAN
CAPIBINE
CLIFT
COPAXONE
DASATINIB/FARAN
DASATINIB/TEVA
DIMATE
DIMETHYL FUMARATE ACCORD
DIMETHYL FUMARATE/GENEPHARM
DIMETHYL FUMARATE/SANDOZ
DIMTRUZIC
ERLOTINIB/FARAN
ERLOTINIB/TEVA B.V.
EVEROLIMUS/FARAN
EVEROLIMUS/PHARMAZAC
EVEROLIMUS/SANDOZ
EVEROLIMUS/TEVA
FAMPRIDIN BASICS
FAMPRIDIN NEURAXPHARM
FAMPRIDIN ZENTIVA
FAMPRIDINE/SANDOZ
FAMPYRA /BIOGEN
FINGOLIMOD /RAFARM
FINGOLIMOD ACCORD
FINGOLIMOD MYLAN
FINGOLIMOD/STADA
FINGOLYA
FINRINA
FLUDARA
GEFITINIB/FARAN
GILENYA
GINOLIMOD
GIOTRIF
GLATIRAMER/MYLAN
GLIVEC
IMATEK
IMATINIB TEVA
IMATINIB/AENORASIS
IMATINIB/DEMO
IMATINIB/KRKA
INLYTA
IRESSA
KESIMPTA
LAFADERA
LOGNIF
LONSURF
MAYZENT
MIMPARA
NEXAVAR
NILOTINIB ACCORD
NILOTINIB/TEVA
NINTEDANIB ACCORD
NINTEDANIB/AHCL
NINTEDANIB/TEVA
OCREVUS
PLEGRIDY
PONVORY
PREVELODA
REBIF
REVAMOX
RIDOCA
SEVELAMER/DEMO
SEVELAMER/FARAN
SORAFENIB ACCORD
SORAFENIB/SANDOZ
SORAFENIB/TEVA
SPRYCEL
STIVARGA
SUNIDEM
SUNITINIB ACCORD
SUNITINIB/ARITI
SUNITINIB/SANDOZ
SUNITINIB/TEVA
SUTENT
TARCEVA
TARGRETIN
TASIGNA
TECFIDERA
TEMODAL
TEMOZOLOMIDE ACCORD
TEREBYO
TERGIO
TERIFLUNOMIDE ACCORD
TERIFLUNOMIDE/GENEPHARM
TERIFLUNOMIDE/STADA
TEYSUNO
VARGATEF
VELPHORO
VIANIB
VOTUBIA
XAGRID
XELAZOR
XELODA
ZEMPLAR
ZEPOSIA
ZERECTUMΣημείωση
Η παραπάνω λίστα αποτυπώνει τα σκευάσματα που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα ΦΥΚ για διάθεση μέσω ιδιωτικών φαρμακείων και ενδέχεται να μεταβάλλεται ή να εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς προστίθενται νέες θεραπευτικές κατηγορίες και νέα προϊόντα.
