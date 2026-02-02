2026-02-02 14:06:21
Φωτογραφία για Sing for Greece 2026: Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show
Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show της ΕΡΤ «Sing for Greece 2026», την Τετάρτη 11, την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Klavdia θα ανέβει στη σκηνή του «Sing for Greece» για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό, θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της, που μας χάρισε την εξαιρετική 6η θέση στη Eurovision 2025.

Στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα απολαύσουμε την Τάμτα, την πιο ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.


Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο μοναδικός Χρήστος Μάστορας, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Ο χρόνος για τις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» μετράει αντίστροφα και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ.

Τα τρία shows με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ρωσία βομβάρδισε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ζαπορίζια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ρωσία βομβάρδισε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ζαπορίζια
The 2Night Show: Εκτός προγράμματος αυτή τη βδομάδα - Νέος προγραμματισμός για την εκπομπή...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
The 2Night Show: Εκτός προγράμματος αυτή τη βδομάδα - Νέος προγραμματισμός για την εκπομπή...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Akylas – Eurovision 2026: «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα»
Akylas – Eurovision 2026: «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα»
The 2Night Show: Εκτός προγράμματος αυτή τη βδομάδα - Νέος προγραμματισμός για την εκπομπή...
The 2Night Show: Εκτός προγράμματος αυτή τη βδομάδα - Νέος προγραμματισμός για την εκπομπή...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/2/2026)
Παρασκευή, 30/1/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 30/1/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συμμετοχή στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Συμμετοχή στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από τη δημιουργική ματιά μαθητών και ενήλικων
Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από τη δημιουργική ματιά μαθητών και ενήλικων
Η Liafarm πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018
Η Liafarm πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018
Διαβήτης: Χωρίς αποζημίωση τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης
Διαβήτης: Χωρίς αποζημίωση τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/2/2026)