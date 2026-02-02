Οι θέσεις των πλανητών τον μήνα Φεβρουάριο:

Ερμής: Σε μέγιστη ανατολική αποχή (18ο, απογευματινός ουρανός) στις 19/2 με μέγεθος -0,4 (φωτισμός 50%)



Αφροδίτη: Πολύ κοντά στον ήλιο, αθέατη



Άρης: Πολύ κοντά στον ήλιο, αθέατος



Δίας: Στον απογευματινό ουρανό μεσουρανεί 21:54 στο μέσο του μήνα (Δίδυμοι, μέγεθος -2,5, διάμετρος 44′ ‘)



Κρόνος: Στον απογευματινό ουρανό, δύει 20:45 στο μέσο του μήνα (Ιχθύες, μέγεθος 1,1 διάμετρος 16′ ‘, κλίση δακτυλίων 3ο)

Επιπλέον, στον νυχτερινό ουρανό του Φεβρουαρίου μπορούμε να δούμε:

2/2: Πανσέληνος3/2: Η Σελήνη σε απόσταση 0,5ο από τον Βασιλίσκο (α Λέοντα, πρωί)

19/2: Η Σελήνη σε απόσταση 8ο από τον Ερμή και 5ο από τον Κρόνο (δύση Σελήνης 2 ημερών 20:28)

24/2: Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τις Πλειάδες

27/2: Η Σελήνη σε απόσταση 6ο από τον Δία

πηγές: αστρονομικό ημερολόγιο 2025, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκη – https://earthsky.org/astronomy-essentials/visible-planets-tonight-mars-jupiter-venus-saturn-mercury/

