2026-02-02 20:32:20
Φωτογραφία για Η εισπνοή μενθόλης/menthol μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης και στη θεραπεία του Alzheimer
-. Ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων υπάρχει μεταξύ του οσφρητικού,

του ανοσοποιητικού,

του κεντρικού νευρικού συστήματος και της γνωστικής μας συμπεριφοράς!

Η σύνδεση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και της γνωστικής ικανότητας έχει αποδειχθεί μέσω μελετών!

Μια πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι ορισμένες εισπνεόμενες ουσίες, όπως η εισπνοή μενθόλης/menthol ενισχύει τη γνωστική λειτουργία σε ζωικά μοντέλα με νόσο Alzheimer και μπορεί να βοηθήσουν στη θεραπεία της νόσου!

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εισπνοή μενθόλης/menthol μείωσε τα επίπεδα μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης που προκαλεί φλεγμονή.

Και σύμφωνα με τους μελετητές      -. συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/i-eispnoi-mentholis-menthol-mporei-na-voithisei-sti-veltiosi-tis-mnimis-kai-sti-therapeia-toy-alzheimer/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυραντοχή των καθισμάτων στην αμαξοστοιχία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυραντοχή των καθισμάτων στην αμαξοστοιχία.
Σήμερα μην χάσετε την πανσέληνο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σήμερα μην χάσετε την πανσέληνο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα δεδομένα στη θεραπεία μεταστατικού καρκίνου του μαστού
Νέα δεδομένα στη θεραπεία μεταστατικού καρκίνου του μαστού
Μ. Κατσαράκης – Εμβολιασμός Ενηλίκων: Τεκμηριωμένες πολιτικές για τη βελτίωση της συμμετοχής – Ο ρόλος του Φαρμακοποιού
Μ. Κατσαράκης – Εμβολιασμός Ενηλίκων: Τεκμηριωμένες πολιτικές για τη βελτίωση της συμμετοχής – Ο ρόλος του Φαρμακοποιού
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 20ο
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 20ο "Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα;"
Η συνεχής εισπνοή αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου ενισχύσει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου
Η συνεχής εισπνοή αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου ενισχύσει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου
Καζακστάν: Αξιωματούχος προτρέπει σε επενδύσεις για να βοηθήσει τη χώρα να συνδέσει την Κίνα με την Ευρώπη
Καζακστάν: Αξιωματούχος προτρέπει σε επενδύσεις για να βοηθήσει τη χώρα να συνδέσει την Κίνα με την Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το Webb φτάνει πιο κοντά στη Μεγάλη Έκρηξη
Το Webb φτάνει πιο κοντά στη Μεγάλη Έκρηξη
Αντιπαράθεση στη βουλή για την στέγαση του βαγονιού καπνιστήριο του Σουλτάνου
Αντιπαράθεση στη βουλή για την στέγαση του βαγονιού καπνιστήριο του Σουλτάνου
Στη βουλή η επιστροφή επιστροφή του Καπνιστήριου βαγονιού στην Θεσσαλονίκη
Στη βουλή η επιστροφή επιστροφή του Καπνιστήριου βαγονιού στην Θεσσαλονίκη
Στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Ιανουάριο η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»
Στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Ιανουάριο η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»
Γιάννης Νιάρρος στο «Buongiorno»: Οι «Αθώοι», το «ερωτικό τετράγωνο» στο MEGA και η απομυθοποίηση της επιτυχίας
Γιάννης Νιάρρος στο «Buongiorno»: Οι «Αθώοι», το «ερωτικό τετράγωνο» στο MEGA και η απομυθοποίηση της επιτυχίας