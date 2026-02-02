2026-02-02 20:32:20

-. Ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων υπάρχει μεταξύ του οσφρητικού,



του ανοσοποιητικού,



του κεντρικού νευρικού συστήματος και της γνωστικής μας συμπεριφοράς!



Η σύνδεση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και της γνωστικής ικανότητας έχει αποδειχθεί μέσω μελετών!



Μια πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι ορισμένες εισπνεόμενες ουσίες, όπως η εισπνοή μενθόλης/menthol ενισχύει τη γνωστική λειτουργία σε ζωικά μοντέλα με νόσο Alzheimer και μπορεί να βοηθήσουν στη θεραπεία της νόσου!



Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εισπνοή μενθόλης/menthol μείωσε τα επίπεδα μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης που προκαλεί φλεγμονή.



Και σύμφωνα με τους μελετητές -. συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/i-eispnoi-mentholis-menthol-mporei-na-voithisei-sti-veltiosi-tis-mnimis-kai-sti-therapeia-toy-alzheimer/

botanologia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ