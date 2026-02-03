Πρώτος έκλεισε ο Alpha τον Ιανουάριο αλλά και τη σεζόν (22.09.2025- 31.01.2026), πρωτιές που χτίζονται συστηματικά πάνω σε στρατηγική, συνέπεια, τόλμη και μια βαθιά κατανόηση της σημασίας της σύγχρονης ελληνικής Τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, ο Alpha για τη σεζόν (22.09.2025- 31.01.2026) είναι πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στο σύνολο της ημέρας στο σύνολο πληθυσμού με 14,0% και με σαφή απόσταση από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό (Mega 13,2%, ΣΚΑΪ 10,1%, Ant1 9,9%, Star 8,7%, Open 5,6%, ΕΡΤ1 4,2%,). Και στο δυναμικό κοινό 18-54 η εικόνα είναι αντίστοιχα καθαρή: 12,9% (Mega 12,1%, Star 9,4%, Ant1 8,8%, ΣΚΑΪ 7,6%, Open 4,0%, ΕΡΤ1 3,1%,). Επίσης, κυριαρχεί (Δευτέρα έως Κυριακή) στην prime time (20:00- 24:00) στο σύνολο πληθυσμού με 15,5% (Mega 13,9%, Ant1 10,9%, ΣΚΑΪ 10,8%, Star 8,7%, ΕΡΤ1 3,6%, Open 3,0%) και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,9% (Mega 12,0%, Star 10,0%, Ant1 9,0%, Σκάι 9,0%, Open 2,9%, ΕΡΤ 1 2,6%).

Σε ένα περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων και γρήγορων εναλλαγών ο Alpha επενδύει σε ένα πρόγραμμα με καθαρή ταυτότητα και διάρκεια, όπου ενημέρωση, μυθοπλασία και ψυχαγωγία λειτουργούν συμπληρωματικά ως ενιαία αφήγηση.







Alpha: Πρώτος και τον Ιανουάριο

Ο Ιανουάριος επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο τη σταθερή δυναμική του Alpha στο τηλεοπτικό τοπίο. Σε έναν μήνα με έντονες προγραμματικές πιέσεις και διαρκείς ανακατατάξεις, ο Alpha κατέγραψε την πρώτη θέση τόσο στο σύνολο της ημέρας όσο και στην prime time, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια μιας πρωτιάς που δεν βασίζεται σε αποσπασματικές επιτυχίες αλλά σε συνολική στρατηγική συνέπεια. Συγκεκριμένα ο Alpha είναι πρώτος στο σύνολο ημέρας, στο σύνολο πληθυσμού με 13,1% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 12,2%. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη στην prime time (20:00–24:00), όπου ο Alpha κυριαρχεί με 14,2% στο σύνολο πληθυσμού και στο δυναμικό κοινό με 13,4%.







Τον Alpha επιλέγουν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους

Οι Ειδήσεις του Alpha με γρήγορα αντανακλαστικά, αξιοπιστία και εγκυρότητα παρουσιάζουν ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων και αποτελούν την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωσή τους. Στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, όπως το φονικό κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε πρόσφατα τη χώρα, οι τηλεθεατές εμπιστεύονται τις ειδήσεις του Alpha για την ενημέρωσή τους.

Τον Ιανουάριο, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων κέρδισε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 13,2%, από Δευτέρα έως Κυριακή -καθημερινές με τον Αντώνη Σρόιτερ και τα Σαββατοκύριακα με τη Μαρία Νικόλτσιου- ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Το δελτίο ήταν στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, και Δευτέρα με Παρασκευή, και ποσοστό 14,1%, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 14,1% από Δευτέρα έως Κυριακή, και με 14,2% από Δευτέρα έως Παρασκευή - με την Έφη Μπαρμπάτση και τη Μίνα Βάρσου - ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Και τα Σαββατοκύριακα οι μεσημεριανές ειδήσεις, με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και την Ελίζα Λυμπούση, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και την πρώτη θέση, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού με ποσοστό 17,5% όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 13,9%, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Πηγή: tvnea.com