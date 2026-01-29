Μια νέα, υψηλών απαιτήσεων δραματική σειρά ετοιμάζει ο Alpha για την τηλεοπτική σεζόν 2026-27, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο σε μια ιστορία με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Τις πρώτες πληροφορίες για το νέο πρότζεκτ αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για μια δουλειά που, όπως τόνισε, τον κέρδισε από την πρώτη ανάγνωση.

Πρεμιέρα το φθινόπωρο – Έναρξη γυρισμάτων την άνοιξη

Όπως ανέφερε, η σειρά περνά σύντομα στο στάδιο της υλοποίησης, με τα γυρίσματα να ξεκινούν στις 20 Απριλίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει την προβολή της είτε τον Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο, αποτελώντας έναν από τους βασικούς δραματικούς άξονες του προγράμματος του Alpha για τη νέα σεζόν.

Ένα καθαρόαιμο δράμα με δυνατή ιστορία

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μια αμιγώς δραματική σειρά, υπογραμμίζοντας τη δύναμη του σεναρίου και τη συναισθηματική του ένταση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία τον έχει ήδη συνεπάρει.

Ισχυρή δημιουργική ομάδα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους συντελεστές της παραγωγής. Τη σειρά αναλαμβάνει η Foss Productions, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φίλιππος Τσίτος, τον οποίο ο ηθοποιός χαρακτήρισε ως έναν εξαιρετικό και χαρισματικό δημιουργό.

«Ήθελα αυτόν τον ρόλο από την πρώτη στιγμή»

Ο πρωταγωνιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πρόταση που δέχτηκε από τον Alpha, τονίζοντας πως ένιωσε αμέσως πως πρόκειται για έναν ρόλο που ήθελε οπωσδήποτε να ενσαρκώσει, ανεξαρτήτως χρονοδιαγράμματος.

Ένας ρόλος με άνοια και αγώνα ενάντια στον χρόνο

Για πρώτη φορά αποκάλυψε και στοιχεία του χαρακτήρα που θα υποδυθεί: έναν άνθρωπο στα πρώτα στάδια άνοιας, ο οποίος δίνει μάχη με τον χρόνο για να λύσει μια παλιά, ανεξιχνίαστη υπόθεση πριν η μνήμη του τον προδώσει. Ένας ρόλος βαθιά ανθρώπινος και ιδιαίτερα απαιτητικός, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε.

Σενάριο με υπογραφή

Το σενάριο της σειράς φέρει την υπογραφή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, ενός δημιουργού με ξεχωριστό αποτύπωμα στη μυθοπλασία, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

Με ισχυρό καστ, έμπειρους συντελεστές και μια ιστορία που αγγίζει ευαίσθητες ανθρώπινες χορδές, η νέα δραματική σειρά του Alpha προδιαγράφεται ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της σεζόν 2026-27.

