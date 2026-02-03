2026-02-03 08:44:10
Το ACTION 24 εμφανίζει ενισχυμένη δυναμική σε όλο το εύρος του προγράμματος, με τις βραδινές ζώνες να παραμένουν το ισχυρό χαρτί του σταθμού και τις πρωινές εκπομπές, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο, να καταγράφουν ξεκάθαρη άνοδο, με καλύτερη ροή και αυξημένη παραμονή κοινού.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τροχιά, ενισχύοντας το ενημερωτικό αποτύπωμα του καναλιού.

Ενδεικτικά, τον τελευταίο μήνα καταγράφεται αύξηση 35% στο σύνολο του προγράμματος (Δευτέρα–Κυριακή), ενώ σε επίπεδο απήχησης το ACTION 24, year to date, έχει ξεπεράσει σε μηνιαία κάλυψη τους 1.600.000 τηλεθεατές, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ψηφιακές πλατφόρμες και το live streaming.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει σε σταθμό με ρυθμό, σταθερότητα και σαφή κατεύθυνση.



Πηγή: tvnea.com
