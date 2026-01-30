2026-01-30 11:27:28
Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, που θα μεταδοθεί από τον Alpha τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 23:30.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλά για τα 32 χρόνια καριέρας της, το δύσκολο ξεκίνημα της, τη μητρότητα, τα σχόλια για το ντύσιμο της, την απόφαση της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία λόγω του πανό με το πρόσωπο του Κεμάλ Αττατούρκ, ενώ αποκαλύπτει ότι δέχθηκε απειλές και φοβόταν για τη ζωή της.

Εξομολογείται τι είδε και τι ένιωσε όταν συνάντησε τον Βασίλη Μπισμπίκη και πως είναι ο έρωτας μετά τα 50, αλλά και ποια ήταν η στάση των παιδιών της απέναντι στη νέα της σχέση.

Η Δέσποινα Βανδή, πιο εξομολογητική από ποτέ, και σε μια συνέντευξη που δεν πρέπει να χάσετε, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 23:30 στον ALPHA!

«ΤΕΤ Α ΤΕΤ στον Alpha», με τον Τάσο Τρύφωνος, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 23:30.

Πηγή: tvnea.com
