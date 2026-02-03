2026-02-03 07:56:21
Η NASA ανακοίνωσε τον νέου της υπερυπολογιστή με την ονομασία Αθηνά (Athena), ένα προηγμένο σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη νέα γενιά διαστημικών αποστολών και ερευνητικών έργων της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.



Η Athena αποτελεί το νεότερο μέλος του προγράμματος High-End Computing Capability της NASA και διευρύνει σημαντικά τους υπολογιστικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους επιστήμονες και μηχανικοί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μερικές από τις πιο σύνθετες προκλήσεις στους τομείς του Διαστήματος, της αεροναυπηγικής και της επιστήμης.

Ο υπερυπολογιστής στεγάζεται στις εγκαταστάσεις Modular Supercomputing Facility στο Κέντρο Ερευνών Ames της NASA στη Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τη NASA, η Athena διαθέτει μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από οποιοδήποτε άλλο σύστημα της υπηρεσίας μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας τόσο τον Aitken όσο και τον Pleiades σε απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα

. Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία για τους υπάρχοντες χρήστες τον Ιανουάριο, έπειτα από περίοδο δοκιμών beta, και προσφέρει κορυφαία απόδοση άνω των 20 petaflops, δηλαδή περισσότερους από 20 τετράκις εκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος των υπερυπολογιστικών υποδομών της NASA.



Πώς θα αξιοποιηθεί

Υπερυπολογιστές όπως η Athena θεωρούνται κρίσιμοι για την επιτυχία πλήθους αποστολών και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς προσφέρουν την απαιτούμενη ισχύ για την προσομοίωση εκτοξεύσεων πυραύλων, τον σχεδιασμό αεροσκαφών επόμενης γενιάς και την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ικανών να αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων και να αποκαλύπτουν νέα επιστημονικά ευρήματα. Η πρόσβαση στο σύστημα παρέχεται σε ερευνητές της NASA, αλλά και σε εξωτερικούς επιστήμονες που υποστηρίζουν προγράμματα της υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Athena και Artemis



Η ονομασία Athena επιλέχθηκε έπειτα από εσωτερικό διαγωνισμό τον Μάρτιο του 2025 μεταξύ των εργαζομένων του προγράμματος High-End Computing Capability. Το όνομα της θεάς της σοφίας επελέγη, μεταξύ άλλων, λόγω της μυθολογικής συγγένειάς της με την Άρτεμη, από την οποία έχει πάρει το όνομά του και το Artemis, το τρέχον σεληνιακό πρόγραμμα της NASA.



