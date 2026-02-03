2026-02-03 11:02:24
Γλώσσα: Αρχικά, με τελική ημερομηνία τη Δευτέρα, 9/2, ετοιμάζουμε σε μια παρουσίαση Power Point (ή γραπτά, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπολογιστή) την εξέλιξη μιας από τις μηχανές/συσκευές που επιλέχθηκαν στην τάξη. Η τελική παρουσίαση, είτε αποστέλλεται με email ([email protected]) είτε φτάνει στην τάξη με τη χρήση κάποιου usb stick. Για αύριο Τετάρτη, 4/2, συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 (σελίδες 61 και 62) και 7 (σελίδα 71) του Τ.Ε.. Βοήθεια και υποστηρικτικό υλικό μπορούμε να αντλήσουμε και από τις σχετικές αναρτήσεις (κάνουμε "Κλικ στη μάθηση" εδώ κι εδώ).

Μαθηματικά: Παραμένουμε στη μελέτη των αντιστρόφως ανάλογων ποσών και εξασκούμαστε περισσότερο στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων, με τη φωτοτυπία που μοιράστηκε στην τάξη. Δεν ξεχνάμε να συμβουλευόμαστε και τις αντίστοιχες αναρτήσεις (εδώ κι εδώ).

klikstimathisi
Την άλλη εβδομάδα, ξεκινά η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς
