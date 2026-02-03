Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha13,8%Κοινωνία Ώρα MEGA12,5%Ώρα Ελλάδος10,3%Σήμερα8,4%Καλημέρα Ελλάδα6,1%Νωρίς – Νωρίς5,0%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αταίριαστοι13,3%Super Κατερίνα12,9%Το Πρωινό11,5%Buongiorno10,7%Breakfast@Star9,5%10 Παντού4,8%Πρωίαν σε είδον2,7%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις22,2%Αλήθειες με τη Ζήνα10,6%Live You8,4%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,4%Pop Μαγειρική3,7%Ώρα για Ψυχαγωγία2,0%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal. IX19,6%Οικογενειακές Ιστορίες17,2%Τροχός της Τύχης15,0%The Chase14,6%Live News14,3%Rouk Zouk14,1%Cash or Trash11,2%Διαχωρίζω τη θέση μου6,1%Καθαρές Κουβέντες4,5%Στούντιο 46,5%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54MasterChef 1018,7%Ράδιο Αρβύλα16,7%Να μ’ αγαπάς16,5%Άγιος Έρωτας ΙΙ14,3%Μια Νύχτα Μόνο10,2%Grand Hotel9,9%Survivor9,0%Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος5,9%Καλά θα πάει κι αυτό2,0%Το Παιδί2,9%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Striptiz (STAR)9,6%TΕΤ - Α- ΤΕΤ6,5%11 Αυτοί, 11 Εμείς3,4%Γιατί ρε Πατέρα; (E)4,4%

Πηγή: tvnea.com