2026-02-03 11:21:51
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/2/2026)



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company  .tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }



ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha

13,8%

Κοινωνία Ώρα MEGA

12,5%

Ώρα Ελλάδος

10,3%

Σήμερα

8,4%

Καλημέρα Ελλάδα

6,1%

Νωρίς – Νωρίς

5,0%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αταίριαστοι

13,3%

Super Κατερίνα

12,9%

Το Πρωινό

11,5%

Buongiorno

10,7%

Breakfast@Star

9,5%

10 Παντού

4,8%

Πρωίαν σε είδον

2,7%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

22,2%

Αλήθειες με τη Ζήνα

10,6%

Live You

8,4%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4,4%

Pop Μαγειρική

3,7%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2,0%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal
. IX

19,6%

Οικογενειακές Ιστορίες

17,2%

Τροχός της Τύχης

15,0%

The Chase

14,6%

Live News

14,3%

Rouk Zouk

14,1%

Cash or Trash

11,2%

Διαχωρίζω τη θέση μου

6,1%

Καθαρές Κουβέντες

4,5%

Στούντιο 4

6,5%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

MasterChef 10

18,7%

Ράδιο Αρβύλα

16,7%

Να μ’ αγαπάς

16,5%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

14,3%

Μια Νύχτα Μόνο

10,2%

Grand Hotel

9,9%

Survivor

9,0%

Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος

5,9%

Καλά θα πάει κι αυτό

2,0%

Το Παιδί

2,9%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Striptiz (STAR)

9,6%

TΕΤ - Α- ΤΕΤ

6,5%

11 Αυτοί, 11 Εμείς

3,4%

Γιατί ρε Πατέρα; (E)

4,4%



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/2/2026)
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Survivor και «Μια Νύχτα Μόνο» κάτω από την πίεση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Survivor και «Μια Νύχτα Μόνο» κάτω από την πίεση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με τους «Αταίριαστους» στην κορυφή...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με τους «Αταίριαστους» στην κορυφή...
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» του Κουσουλού - Έφτασε μέχρι 29,2%
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» του Κουσουλού - Έφτασε μέχρι 29,2%
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal και Οικογενειακές Ιστορίες - Το «Rouk Zouk» ανακάμπτει...
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal και Οικογενειακές Ιστορίες - Το «Rouk Zouk» ανακάμπτει...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/2/2026)
Τρίτη, 3/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 3/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρίτη, 3/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 3/2/2026: Εργασίες ημέρας
Την άλλη εβδομάδα, ξεκινά η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς
Την άλλη εβδομάδα, ξεκινά η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο
Κατερίνα Καραβάτου: «Είναι μια δύσκολη αποστολή, αλλά θα τη φέρω εις πέρας με όλες μου τις δυνάμεις»
Κατερίνα Καραβάτου: «Είναι μια δύσκολη αποστολή, αλλά θα τη φέρω εις πέρας με όλες μου τις δυνάμεις»
Action 24: Ενισχυμένη εικόνα και αυξανόμενη απήχηση
Action 24: Ενισχυμένη εικόνα και αυξανόμενη απήχηση