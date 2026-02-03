Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company .tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
13,8%
Κοινωνία Ώρα MEGA
12,5%
Ώρα Ελλάδος
10,3%
Σήμερα
8,4%
Καλημέρα Ελλάδα
6,1%
Νωρίς – Νωρίς
5,0%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αταίριαστοι
13,3%
Super Κατερίνα
12,9%
Το Πρωινό
11,5%
Buongiorno
10,7%
Breakfast@Star
9,5%
10 Παντού
4,8%
Πρωίαν σε είδον
2,7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
22,2%
Αλήθειες με τη Ζήνα
10,6%
Live You
8,4%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4,4%
Pop Μαγειρική
3,7%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,0%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
19,6%
Οικογενειακές Ιστορίες
17,2%
Τροχός της Τύχης
15,0%
The Chase
14,6%
Live News
14,3%
Rouk Zouk
14,1%
Cash or Trash
11,2%
Διαχωρίζω τη θέση μου
6,1%
Καθαρές Κουβέντες
4,5%
Στούντιο 4
6,5%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
MasterChef 10
18,7%
Ράδιο Αρβύλα
16,7%
Να μ’ αγαπάς
16,5%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
14,3%
Μια Νύχτα Μόνο
10,2%
Grand Hotel
9,9%
Survivor
9,0%
Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος
5,9%
Καλά θα πάει κι αυτό
2,0%
Το Παιδί
2,9%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Striptiz (STAR)
9,6%
TΕΤ - Α- ΤΕΤ
6,5%
11 Αυτοί, 11 Εμείς
3,4%
Γιατί ρε Πατέρα; (E)
4,4%
Πηγή: tvnea.com