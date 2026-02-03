





Η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», το άγχος που τη συνοδεύει σε κάθε ξεκίνημα, αλλά και για τη στάση της απέναντι στα σχόλια και τα νούμερα τηλεθέασης.

Για το άγχος και την πρεμιέρα της εκπομπής, η παρουσιάστρια είπε:

«Φυσικά και πάντα έχω άγχος. Καλύτερα θα μπορούσα να πω ότι έχω την έγνοια μου. Δηλαδή, θέλω τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, όπως όλοι οι επαγγελματίες ούτως ή άλλως. Κοίταξε, η πρεμιέρα ήταν μία φιέστα, θα έλεγα, με ποια έννοια το λέω… Δεν ήξερα πολλά από τα πράγματα τα οποία επρόκειτο να συμβούν».

Αναφερόμενη στις εκπλήξεις και στα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα, η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε πως δεν γνώριζε τίποτα εκ των προτέρων:

«Καταρχάς, δεν κατάλαβα ότι ήταν βίντεο, νόμιζα ότι ήταν ζωντανά. Μου έκαναν πλάκα, ήταν όλο μία τρέλα. Αλλά τους ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όπως μου αρέσει να στηρίζω, έτσι είναι πολύ ωραίο να δέχεσαι και τη στήριξη ανθρώπων που έχεις δίπλα σου. Αργότερα, μέσα στην ημέρα, έμαθα από την Αέλια ότι τα ήξερε όλα. Ήξερε όλο το πρόγραμμα, την είχαν ενημερώσει την κόρη μου για αυτά που επρόκειτο να συμβούν και δεν ήξερα εγώ τίποτα».

Για την ευθύνη της εκπομπής της και την αποχώρηση της Ελένης Τσολάκη από την παρουσίαση, τόνισε:

«Είναι μία δύσκολη αποστολή αυτή. Είναι όμως η δουλειά μου. Είμαι στον σταθμό, μου ανέθεσαν να φέρω εις πέρας αυτήν την εκπομπή και θα το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό από τη μία είναι αναπόφευκτο, από την άλλη είναι κάτι που εγώ δεν θέλω να σχολιάσω ή να μπω σε μία περαιτέρω συζήτηση, γιατί η Ελένη είναι ένας άνθρωπος —και θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, το είπα και χθες αλλά το έχω πει και προηγουμένως— που εκτιμώ πάρα πολύ, τη γνωρίζω και προσωπικά αλλά και την εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά, οπότε νομίζω ότι από μένα θα ήταν λίγο περίεργο και άκομψο».

«Πάντα, πάντα βλέπω τα νούμερα. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη η ανάλυσή τους. Τα βλέπω, τα κρίνω και συνεχίζω. Θέλω να κρατάω πάντα πολύ χαμηλά την μπάλα. Δεν είναι μόνο θέμα ταπεινοφροσύνης, είναι θέμα προσωπικής απόφασης», είπε κλείνοντας για τα νούμερα τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com