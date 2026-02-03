





Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη πήραν οι «Αταίριαστοι» με 13,3%, έχοντας το προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό. Ακολούθησε το «Super Κατερίνα» με 12,9%, παραμένοντας κοντά στην κορυφή, ενώ το «Το Πρωινό» κατέγραψε 11,5%, σε επίπεδα που το κρατούν μεν στο παιχνίδι, χωρίς όμως να ξεχωρίζει.

Το «Buongiorno» σημείωσε 10,7%, κινούμενο στη μεσαία ζώνη, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, ενώ το «Breakfast@Star» έμεινε στο 9,5%, δείχνοντας ότι συνεχίζει να δυσκολεύεται να ανεβάσει τα ποσοστά του.

Στον πάτο της κατάταξης, το «10 Παντού» με 4,8% και το «Πρωίαν σε είδον» με μόλις 2,7% επιβεβαιώνουν ότι η ζώνη παραμένει ιδιαίτερα σκληρή για όσους δεν καταφέρνουν να κρατήσουν κοινό, με τα χαμηλά νούμερα να δημιουργούν πλέον σαφή ερωτήματα για τη συνέχεια.

Πηγή: tvnea.com