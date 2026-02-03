2026-02-03 11:21:51
Ξεκάθαρο προβάδισμα κράτησε το «Happy Day στον Alpha» στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, καταγράφοντας 13,8% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ο σταθερός παίκτης κορυφής. Πιο πίσω, αλλά με αξιόλογη παρουσία, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» σημείωσε 12,5%, συνεχίζοντας να κινείται με συνέπεια απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 10,3%, ενώ το «Σήμερα» περιορίστηκε στο 8,4%, χωρίς να καταφέρει να ανεβάσει ρυθμούς. Το «Καλημέρα Ελλάδα», που διανύει περίοδο αλλαγών μετά την είσοδο του Στέφανου Σίσκου στη συμπαρουσίαση, κατέγραψε 6,1%, μένοντας αισθητά πίσω από τους βασικούς του αντιπάλους και δείχνοντας ότι η επανεκκίνηση δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε τηλεθέαση.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με 5,0%.



Πηγή: tvnea.com
