Στην απογευματινή ζώνη, οι «Deal. IX» με 19,6% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 17,2% διατήρησαν την κυριαρχία τους, δείχνοντας ότι παραμένουν τα ισχυρά χαρτιά της ώρας. Ο Τροχός της Τύχης συμπλήρωσε το top 3 με 15,0%, σε μια ζώνη που κινείται σε υψηλές ταχύτητες.

Στη μεσαία και χαμηλή κατηγορία, το «The Chase» με 14,6% και το «Live News» με 14,3% κράτησαν σταθερή παρουσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ζώνη, με το «Rouk Zouk» να εμφανίζει σαφή άνοδο και να φτάνει στο 14,1%, εκμεταλλευόμενο ξεκάθαρα το ισχυρό lead-in, γεγονός που αποτυπώθηκε άμεσα στα νούμερα. Η δυναμική του παιχνιδιού ενισχύθηκε αισθητά σε σχέση με προηγούμενες ημέρες, δείχνοντας πόσο καθοριστικός παραμένει ο προγραμματισμός.

Το «Cash or Trash» (11,2%), το «Διαχωρίζω τη θέση μου» (6,1%), οι «Καθαρές Κουβέντες» (4,5%) και το «Στούντιο 4» (6,5%) δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων, αφήνοντας σαφές κενό ανάμεσα σε κορυφή και ουραγούς.

