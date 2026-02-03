





Απόλυτη κυριαρχία στη μεσημεριανή ζώνη σημείωσαν οι «Αποκαλύψεις», που κατέγραψαν 22,2%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, σε επιμέρους τέταρτο, η εκπομπή εκτοξεύτηκε έως και το 29,2%, επιβεβαιώνοντας τη σαφή υπεροχή της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 10,6%, σε απόσταση ασφαλείας αλλά χωρίς να μπορούν να πλησιάσουν την κορυφή. Το «Live You» κινήθηκε στο 8,4%, παραμένοντας σε χαμηλές πτήσεις, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,4%, δείχνοντας ότι η ζώνη παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική.

Ακόμα πιο πίσω, η «Pop Μαγειρική» στον 8ο κύκλο της σημείωσε μόλις 3,7%, ενώ το «Ώρα για Ψυχαγωγία» έκλεισε στο 2,0%, ποσοστά που δύσκολα περνούν απαρατήρητα και δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τη δυναμική τους στο συγκεκριμένο timing.

Πηγή: tvnea.com