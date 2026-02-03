2026-02-03 11:21:51
Στην prime time ζώνη, την απόλυτη πρωτοκαθεδρία κατέγραψε το «MasterChef 10» με 18,7%, ακολουθούμενο από το «Ράδιο Αρβύλα» με 16,7% και το «Να μ’ αγαπάς» στο 16,5%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν τα πιο ισχυρά χαρτιά της βραδινής ώρας.

Στα μεσαία επίπεδα, ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» κινήθηκε στο 14,3%, το Grand Hotel στο 9,9% και η «Μια Νύχτα Μόνο» στο 10,2%, δείχνοντας μια σταθερή αλλά όχι απειλητική παρουσία. Το Survivor με 9,0% έμεινε σε επίπεδα που δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την κορυφή, ενώ το «Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 5,9% και τα χαμηλά «Καλά θα πάει κι αυτό» (2,0%) και «Το Παιδί» (2,9%) αποτυπώνουν την πίεση που υπάρχει για τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

Στο late night, το «Striptiz» στο STAR σημείωσε 9,6%, ενώ το Tete-a-Tet στον Alpha κινήθηκε στο 6,5%. Οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με 3,4% και το «Γιατί ρε Πατέρα; (E)» με 4,4% δεν κατάφεραν να βρουν σταθερό κοινό, αφήνοντας ξεκάθαρο κενό σε μια ζώνη χαμηλών ταχυτήτων.



Πηγή: tvnea.com
