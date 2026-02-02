2026-02-02 12:29:08
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Τώρα Μαζί
16,6%
Καλημέρα
12,2%
MEGA Σαββατοκύριακο
9,3%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
17,9%
Χαμογέλα και Πάλι
11,5%
Δεκατιανοί
10,2%
Σαββατοκύριακο Παρέα
7,1%
Ραντεβού το ΣΚ
4,0%
Καλημέρα είπαμε;
2,7%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Καλύτερα δε Γίνεται!
14,4%
Ο Πολυτεχνίτης και ο Ερημοσπίτης
12,5%
Πατέρα κάτσε φρόνιμα
11,8%
Kitchen Lab VIII
11,0%
Traction
10,1%
Τροχός της Τύχης
9,9%
Εξελίξεις Τώρα
7,4%
Weekend Live
3,4%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι σου VI
18,0%
Το Σόι σου VI (E)
17,9%
Survivor
12,6%
Φωνάζει ο Κλέφτης
8,3%
Poor Things
8,0%
Η Μεγάλη Χίμαιρα
2,9%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Μονομπάλα
10,1%
Τα Χαλάσαμε
8,0%
Super Μπάλα Live
6,8%
Grande League
3,9%
Αθλητική Κυριακή
1,9%
Πηγή: tvnea.com
