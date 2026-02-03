Στην σημερινή εκμπομπή του Buongiorno, η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της αναφέρθηκαν με έντονο τρόπο στην αναστάτωση των τελευταίων ημερών, μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη. Η παρουσιάστρια δεν κράτησε λόγια και εξέφρασε ανοιχτά τη δική της θέση, σχολιάζοντας τόσο τις δηλώσεις του Παπανώτα όσο και τη γενικότερη κριτική που έχει δεχτεί η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η εκπομπή Happy Day.«Όλο αυτό έγινε τόσο μεγάλη αναπαραγωγή και ασχοληθήκαμε όλοι, που στο τέλος της ημέρας λες, τι; Να κάνεις παρατήρηση σε μια εκπομπή που είναι πετυχημένη 40 χρόνια για πέντε λεπτά; Να το αναφέρεις, αλλά εγώ λέω για την υπερβολή. Αν είναι έτσι, να πούμε ότι η Σταματίνα είναι μια γυναίκα που έχει τρία παιδιά, τρέχει από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα, είναι δυνατόν να θεωρεί τις γυναίκες και τον εαυτό της ότι είναι για να καθαρίζει το σπίτι ή για να ικανοποιεί σεξουαλικά κάποιον; Όχι προφανώς!», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Πάει τόσο πολύ να γίνει επίθεση και όχι στην ουσία, για να βγει ο Δημήτρης Παπανώτας την επόμενη μέρα και να πει λάθος. Απλώνεται τόσο πολύ στο τηλεοπτικό και σε τηλεοπτικούς χρόνους που ξεχνάς, τι μιλάμε τώρα, για τέρατα; Δεν μιλάμε για τέρατα. Αυτό που είπε ο Παπανώτας ήταν σωστό; Ήταν λάθος, ήταν προσβλητικό, προσέβαλε την κοπέλα, προσβάλει τις γυναίκες.Ο Παπανώτας είναι ένας άνθρωπος που φέρεται έτσι; Έναν άνθρωπο τον κρίνεις από όλη την πορεία του. Προφανώς αυτά που είπε ήταν λάθος και καλά έκανε η κοπέλα και βγήκε και απάντησε. Και καλά έκαναν όλοι και είπαν ότι είναι με την Βουλγαράκη. Αλλά έχει γίνει μια υπερβολή που τώρα βάζουμε στον στόχο τι, ποιους;».Η Φαίη Σκορδά ανέφερε επίσης: «Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τώρα και εκ του πονηρού… Κάποιος θέλει να την πει τώρα στο Happy Day που 100 χρόνια κάνει επιτυχία; Δεν μου αρέσουν ούτε οι δηλώσεις του Παπανώτα οι συγκεκριμένες, αλλά ούτε και… Δηλαδή, βρήκαμε τώρα το Happy Day που τους έχει πάρει τα… όλους, 100 χρόνια, για να πούμε την άποψή μας. Δεν είναι στο απυρόβλητο το Happy Day… Είπαν για την Σταματίνα που δεν είπε, που δεν έκανε. Γιατί απλώθηκε στην εκπομπή; Τι σημαίνει, ότι δεν κρατούν καλά τις ισορροπίες;Όλοι στην τηλεόραση, δεν θέλω να λέω οι άλλοι, λίγο μια ζήλια υπάρχει. Σήμερα, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές ασχολιόντουσαν με αυτό το θέμα. Θέλετε να σας θυμίσω τι έχει ειπωθεί στην ελληνική τηλεόραση; Θέλετε; Ας κάτσει ο καθένας να αναλογιστεί τι έχει πει on camera και αν αυτά που έχει πει είναι πάντα υπέρ των γυναικών, τότε να κάνει και την κριτική του. Αν σε όλη σου την πορεία, από την πρώτη μέρα που βγήκες, είσαι γυναίκα ή άντρας, ο τρόπος σου είναι υπέρ των γυναικών, κάνε και την κριτική σου. Έχουν λόγο να μιλήσουν αυτοί που στην πορεία τους πάντα ήταν υπέρ των γυναικών και ποτέ δεν έχει ακουστεί κάτι ρατσιστικό, κάτι υποτιμητικό».Κλείνοντας, η Φαίη Σκορδά είπε: «Στηλιτεύτηκε, αλλά εγώ μιλάω για την υπερβολή. Το να κατηγορείς κάποιον για να κάνεις πλυντήριο στον εαυτό σου, γιατί όλοι μετά είχαν άποψη, εγώ αυτό τηλεοπτικά λέω ότι είμαι αντίθετη».Πηγή: tvnea.com