Μετά την έντονη συζήτηση γύρω από την Ελένη Βουλγαράκη, ο Δημήτρης Παπανώτας και η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκαν στο επίκεντρο των σχολίων στο Πρωινό. Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση για όσα είχαν ειπωθεί νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, στην εκπομπή Happy Day.Στην τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι «Ο Παπανώτας, αυτό πίστευε, αυτό πιστεύει και προς τιμήν του, παρότι έχει γίνει ο κακός ο χαμός, δεν έχει αλλάξει καθόλου τις απόψεις του. Το θέμα λοιπόν είναι για μένα, επειδή εκπέμπουμε μηνύματα στην κοινωνία το έλεγα και χθες, τι κάνει συνολικά η ελληνική τηλεόραση και η εκπομπή στην οποία εξέπεμψαν τις συγκεκριμένες απόψεις. Τις χαϊδεύουμε; Χαϊδεύουμε τον συνεργάτη; Τον διώχνουμε; Προφανώς και όχι. Ζητάμε συγγνώμη; Ζητάμε προσχηματική συγγνώμη; Ή δεν το εννοούμε και νομίζουνε… νομίζουμε… ότι όλο αυτό γίνεται επειδή κάποιοι ζηλεύουν την εκπομπή μας που κάνει επιτυχία; Αλήθεια τώρα; Ακούστηκαν αυτά τα πράγματα στον αέρα; Ότι όσοι κρίναμε τις απόψεις του Παπανώτα και τη στάση της εκπομπής, το κάναμε επειδή ζηλεύουμε την επιτυχία της εκπομπής; Αλήθεια τώρα; Το πιστεύετε; Δέστε το αν το πιστεύετε λίγο».Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε τα εξής: «Γιατί τα λάθη μου με ειλικρίνεια έχω κοιτάξει τον κόσμο και έχω πει συγγνώμη, και φαίνεται στην πορεία μου αν τα επαναλαμβάνω ή αν διορθώνομαι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε λάθη. Αλίμονο αν δεν κάνεις λάθη. Το θέμα είναι πώς τα αντιλαμβάνεσαι. Το πρόβλημα λοιπόν το δικό σας είναι, ότι αντί να καταλάβετε ότι κάνατε λάθος -είναι ανθρώπινο, είναι ανθρώπινο- θεωρείτε ότι βάλουμε εναντίον σας όλοι επειδή έχετε μια πετυχημένη εκπομπή. Δείτε το αυτό πραγματικά.Αν μετά από όλο αυτό, θεωρείτε ως συμπέρασμα ότι βάλλεστε επειδή η εκπομπή σας είναι πετυχημένη και σας ζηλεύουμε εμείς οι μικροί που θα επιθυμούσαμε να κάνουμε τη δική σας καριέρα… Ok. Να μας ευλογήσει ο Θεός να την κάνουμε. Δείτε το πραγματικά, αν αυτό έχετε καταλάβει. Εδώ ρε παιδιά κάναμε λάθος, προχωράμε. Και βάζεις και τον Παπανώτα να ζητήσει ένα συγγνώμη. Γιατί εδώ εννοείται “αν στεναχωρήσαμε τη Βουλγαράκη, επειδή της κάναμε και πρόταση, της ζητάμε συγγνώμη”. Το θέμα είναι αν στεναχωρήθηκε η Βουλγαράκη ή αν το μήνυμα που εκπέμψατε είναι λανθασμένο.Γιατί δεν καταλαβαίνω, το συγγνώμη πού πήγαινε; Αν στεναχωρήθηκε η Βουλγαράκη; Η Βουλγαράκη στεναχωρήθηκε, σας το λέω εγώ, μίλησα μαζί της. Και μπράβο που ζήτησε συγγνώμη απ’ τη Βουλγαράκη. Για το μήνυμα που εξέπεμψε η εκπομπή, δεν ζητάτε συγγνώμη απ’ ό,τι κατάλαβα. Φταίει ο ΑΝΤ1 και το Open που σας κάνανε κριτική. Καταλαβαίνετε τι γίνεται; Το πρόβλημα δεν είναι το λάθος. Είναι η αντιμετώπιση του λάθους. Που εδώ θεωρείτε, ενώ έγινε η “πατάτα” που σας είπε και ο Βερύκιος “κάναμε πατάτα” και λέτε “όχι δεν κάναμε πατάτα, μας ζηλεύουνε επειδή έχουμε επιτυχία”. Πραγματικά τώρα; Δεν κάναμε πατάτα αλλά μας ζηλεύουν επειδή έχουμε επιτυχία»;Σε αυτό το σημείο παρενέβη ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Το Happy Day είναι οι ιερές αγελάδες της τηλεόρασης; Μπορούν να κρίνουν όλο τον κόσμο, αλλά όταν τους κάνεις εσύ κριτική, ή τους ζηλεύεις ή είσαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Παπανώτας μπορεί και εντός εκπομπής και εκτός εκπομπής να χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο, να ειρωνεύεται, να γελάει, να κοροϊδεύει, αλλά αν εσύ απαντήσεις, αν εσύ μιλήσεις, είναι προσβολή. Είναι τοξικότητα.Μπορείς να κοροϊδεύεις την Οικονομάκου που φιλιέται με τον Μπρούνο… Μπορείς να λες ότι αυτός τα έχει με αυτόν και να μην τα έχουν. Γιατί ρε παιδιά δεν τα λέει κανένας; Δηλαδή κάποιοι κρίνονται… Τον Λιάγκα θα τον σταυρώσεις, την Μουτίδου θα την σταυρώσεις -δεν ξέρω ποιον θα σταυρώσεις- την κυρία Τσιμτσιλή δεν πρέπει να την θίξουμε; Ο Παπανώτας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει, να μας ισοπεδώνει όλους, να λέει το ένα, να λέει το άλλο, αλλά όχι! Κακώς! Απασχολήσαμε! Είπαμε άποψη! Εμείς να μην πούμε άποψη όμως. Γιατί αν πούμε άποψη θα είμαστε οι χειρότεροι του κόσμου».Τον λόγο ξαναπήρε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος σημείωσε: «Δεν ακούστηκε συγγνώμη. Εγώ σήμερα δεν άκουσα συγγνώμη για τα λεγόμενα του Παπανώτα. Άκουσα συγγνώμη για το ότι θίχτηκε μία κοπέλα. Δεν άκουσα συγγνώμη από την εκπομπή για τα λεγόμενα του Παπανώτα. Άρα η εκπομπή……σου λέει “έχουμε δημοκρατία” -τι λέει η εκπομπή ως θέση;- “έχουμε δημοκρατία, το ‘χουμε κατακτήσει ο καθένας να λέει ό,τι μπούρδα θέλει και ακόμα κι αν είναι μια άποψη που θα πρέπει να εκλείπει στην ελληνική κοινωνία, δεν ζητάμε συγγνώμη γιατί έχουμε δημοκρατία και μας ζηλεύουν επειδή είμαστε επιτυχημένοι και κάνουμε νούμερα τηλεθέασης”.Η ξεφτίλα ξέρετε ποια είναι παιδιά; Και γιατί ο κόσμος απολύτως δικαίως μας φτύνει όλους και βάζω και εμάς μέσα; Η τηλεόραση συνολικά, που είναι ένα κουμπάκι -δεν είναι ούτε Alpha, ούτε ANT1, ούτε Open που λέει ο Παπανώτας, είναι ένα κουμπάκι. “Όλη η τηλεόραση” λένε. “Είδαμε στην τηλεόραση”, σου λέει η γιαγιά, η θεία, ο θείος στο χωριό. Εξέπεμψε ένα λανθασμένο μήνυμα. Και αντί η κοινωνία να πει “εκπέμπονται τα μηνύματα αυτά, είναι λανθασμένα, δεν μπορούν να μπουν στη ζωή των άλλων ανθρώπων”, έχει γίνει τώρα ξαφνικά ότι σφάζονται η Τσιμτσιλή με τον Λιάγκα.Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι’ αυτό ο κόσμος δικαίως μας φτύνει. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι αν σφάζομαι εγώ με την Τσιμτσιλή. Το θέμα είναι ότι εξέπεμψε η τηλεόραση ένα λάθος μήνυμα και η ίδια η τηλεόραση δεν το αποδέχεται να ζητήσει συγγνώμη και να πάμε παρακάτω. Γι’ αυτό η κοινωνία δεν πάει παρακάτω. Γιατί ξαφνικά ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα που ανεδείχθη από τη λάθος τοποθέτηση του Παπανώτα, έχει γίνει πάλι η κόντρα δύο ανθρώπων που ζηλεύονται στην τηλεόραση. Είναι γελοίο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε».Πηγή: tvnea.com