«Ο Νίκος Μουτσινάς παραχώρησε δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή του να απέχει προσωρινά από την τηλεόραση.»

Ο Νίκος Μουτσινάς ξεκαθάρισε από την αρχή πως η επιστροφή του στην τηλεόραση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το περιεχόμενο.

«Θα με βλέπατε στην τηλεόραση, αν υπήρχε κάτι που θα με ενδιέφερε».

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Ήταν πολλά τα χρόνια που έκανα καθημερινή εκπομπή. Αυτή την περίοδο, τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα είναι περισσότερα από τα χαρούμενα γεγονότα, δυστυχώς. Οι εκπομπές που έκανα εγώ είχαν κατά βάση το χιούμορ και την πλάκα και αυτό ζόριζε χρόνο με το χρόνο.

Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύου γι’ αυτήν. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και ο χρόνος πάντα δείχνει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να μας έχει συμβεί».

Κλείνοντας, ο Νίκος Μουτσινάς είπε: «Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου».

Σχόλιο: Και η τηλεόραση  συνέειδητοποιησε κάποια πράγματα χωρίς τον Νίκο Μουτσινά Πηγή: tvnea.com
