





Οριστική είναι η αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Η δημοσιογράφος δεν βρέθηκε σήμερα στον αέρα του ΑΝΤ1, με την εκπομπή να παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου από τον Παναγιώτη Στάθη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία της με το ενημερωτικό μαγκαζίνο έχει ολοκληρωθεί.

Η απουσία της σχολιάστηκε από τον παρουσιαστή Παναγιώτη Στάθη στην έναρξη της εκπομπής όπου και την ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχανε αυτό τον καιρό όπου και την ευχήθηκε καλή συνέχεια σε ότι κι αν κάνει.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται μετά από έντονο παρασκήνιο γύρω από τη σύνθεση της εκπομπής και τους ρόλους των δημοσιογράφων.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι από σήμερα το «Καλημέρα Ελλάδα» περνά σε νέα καθημερινότητα, με τον Παναγιώτη Στάθη να κρατά μόνος του το τιμόνι της εκπομπής.

