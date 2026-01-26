2026-01-26 10:18:38
Οριστικά εκτός του νέου κύκλου του «Just The Two Of Us» φαίνεται πως βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν θα συμμετάσχει στο μουσικό σόου του Alpha την ερχόμενη σεζόν.

Την ίδια ώρα, το όνομά της ακούγεται έντονα σε ένα άλλο μεγάλο τηλεοπτικό πρότζεκτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δέσποινα Βανδή βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προσώπων που επιθυμεί ο ΑΝΤ1 για τη στελέχωση της κριτικής επιτροπής του «Your Face Sounds Familiar», το οποίο σχεδιάζεται να επιστρέψει ανανεωμένο στο πρόγραμμα του σταθμού.

Η σχέση της τραγουδίστριας με το κανάλι του Αμαρουσίου δεν είναι καινούργια. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με επιτυχία με τον ΑΝΤ1, συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή των πρώτων κύκλων του «The Voice», ενώ στη συνέχεια βρέθηκε και στο «Rising Star», αφήνοντας θετικό αποτύπωμα με τη στάση και τα σχόλιά της.

Αν τελικά προχωρήσει η συμφωνία, η παρουσία της Δέσποινας Βανδή στο «Your Face Sounds Familiar» αναμένεται να δώσει επιπλέον βαρύτητα και ενδιαφέρον στο show.



Πηγή: tvnea.com
