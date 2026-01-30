2026-01-30 12:53:00
Σε μια εποχή καταιγιστικών εξελίξεων, έντονων διεργασιών και μεγάλων προκλήσεων, το «Καλημέρα Ελλάδα» δίνει καθημερινά το στίγμα της ημέρας, αποκωδικοποιεί την επικαιρότητα και στέκεται δίπλα στον πολίτη, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις επιπτώσεις των γεγονότων στη ζωή του. Με σταθερό προσανατολισμό στην ουσιαστική ενημέρωση, την κριτική ματιά και την αξιοπιστία, η εκπομπή κάθε πρωί στις 06:00 φέρνει σε πρώτο πλάνο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, αναδεικνύοντας τις πραγματικές διαστάσεις κάθε θέματος.

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Παναγιώτης Στάθης θα έχει δίπλα του τον Στέφανο Σίσκο για να παρουσιάζουν και να αναλύουν την ειδησεογραφία, να αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας και να δίνουν βήμα για να ακουστεί ο λόγος της κοινωνίας. Μαζί τους, μια ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα καταγράφει και θα μεταφέρει άμεσα την ουσία της είδησης, με τεκμηρίωση, ανάλυση και σαφήνεια, δίνοντας στους τηλεθεατές όλα τα στοιχεία για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν όσα διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους

. Κάθε κομμάτι της επικαιρότητας, αναδεικνύεται μέσα από καίριες τοποθετήσεις και εξειδικευμένο περιεχόμενο: πολιτικό σχόλιο από την Άννυ Ζιώγα, οικονομικές, χρηστικές πληροφορίες από τον Δημήτρη Χριστούλια, αθλητικά δρώμενα από τον Γιώργο Σπανουδάκη, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τον Λάζο Μαντικό και τον Άρη Λιντζεράκο, τα νέα της Θεσσαλονίκης από τον Αλκίνοο Βλαχόπουλο.

Το ενημερωτικό παζλ συμπληρώνεται από τη στήλη «Μια βόλτα στην Ελλάδα» με τη Ναταλία Πολυχρονίδου, τα celebrity news από την Αλεξάνδρα Καραγεώργη και την πρόγνωση του καιρού από τη Χαρά Μάλεση. Στο διεθνές πεδίο, τα γεγονότα αναλύονται από τον Νικόλα Βαφειάδη, και τους ανταποκριτές Θανάση Τσίτσα, Άννα Ανδρέου και Ισαάκ Καριπίδη, ενώ διεθνολόγοι, οικονομικοί αναλυτές και σχολιαστές αστυνομικών θεμάτων φωτίζουν τις αιτίες πίσω από τα γεγονότα, ώστε οι τηλεθεατές να γνωρίζουν όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και γιατί.

Με μαχητικά και αιχμηρά ρεπορτάζ, καλεσμένους που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις, πρόσωπα με έντονη δημόσια παρουσία και δημιουργική διαδρομή, αποτελεσματικές παρεμβάσεις και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες, το «Καλημέρα Ελλάδα» αναδεικνύει τη δύναμη της πληροφορίας και γίνεται το σημείο συνάντησης, όπου η κοινωνία ενημερώνεται, παίρνει θέση και διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο.









Αρχισυνταξία

Άννυ Ζιώγα-Τσερέπα

Σκηνοθεσία

Δημήτρης Λαμπρόπουλος

Βοηθοί Αρχισυντάκτες

Δώρα Γεωργιάδη

Ναταλία Πολυχρονίδου

Δημοσιογραφική παραγωγή

Ντέμη Ντάβαρη

