Ξεκάθαρη εικόνα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha» να κατακτά την κορυφή με 17,2%, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει η πιο δυνατή συνήθεια του κοινού τις πρωινές ώρες.

Ακριβώς πίσω του εξελίχθηκε σκληρή μάχη, με την «Ώρα Ελλάδος» να σημειώνει 12,9% και το «Κοινωνία Ώρα MEGA» να ακολουθεί κατά πόδας με 12,8%, δείχνοντας ότι η δεύτερη θέση κρίνεται πλέον στις λεπτομέρειες.

Σε πιο χαμηλά επίπεδα κινήθηκε το «Σήμερα» με 8,9%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 7,5%, χωρίς να μπορέσει να μπει ουσιαστικά στη μάχη της κορυφής.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη σώμα με σώμα πίσω της
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη σώμα με σώμα πίσω της
