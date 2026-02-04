





Καθαρή πρωτιά κατέκτησε το «Live News» με 19,5%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ενημέρωσης στην απογευματινή ζώνη και αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας.

Στη δεύτερη γραμμή βρέθηκε το «Deal» με 15,4%, κρατώντας δυναμική παρουσία, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 14,3%, συνεχίζοντας τις σταθερές υψηλές του πτήσεις. Πολύ κοντά κινήθηκαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 13,6%, καθώς και το «The Chase» με 13,4%, διαμορφώνοντας ένα σφιχτό μπλοκ στη μεσαία κορυφή της ζώνης.

Πιο χαμηλά, το «Cash or Trash» περιορίστηκε στο 11,4%, χωρίς να καταφέρει να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων, ενώ το «Rouk Zouk» έμεινε στο 9,6%, δείχνοντας ξεκάθαρη κόπωση σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις.

Στον πάτο της κατάταξης βρέθηκε το «5 x 5 Celebrity» με 5,0%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το πιο αδύναμο χαρτί της ζώνης και χωρίς καμία ουσιαστική επαφή με τα υψηλά ποσοστά.

