2026-01-14 10:31:50
Φωτογραφία για «Πρωινή ενημέρωση: Πτώση σε όλη τη ζώνη – Στην πρώτη θέση το Happy Day στον Alpha»



Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, η εικόνα της τηλεθέασης ήταν συνολικά πεσμένη, με καμία εκπομπή να μην καταφέρνει να ξεχωρίσει εντυπωσιακά. Την πρώτη θέση κατέκτησε το «Happy Day στον Alpha» με 13,0% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας ωστόσο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις καλές του ημέρες. Ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 11,3%, χωρίς να πιάσει δυναμικά ποσοστά...

Πιο πίσω βρέθηκε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 9,0%, πολύ κοντά στο «Ώρα Ελλάδος» του Open που σημείωσε 8,6%. Το «Νωρίς – Νωρίς» κινήθηκε στο 4,5%, δείχνοντας αδυναμία να κρατήσει κοινό, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με μόλις 5,4%, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη κάμψη της ζώνης.

Η συνολική εικόνα δείχνει ξεκάθαρα πτώση στην πρωινή ενημέρωση, με τα ποσοστά να παραμένουν συμπιεσμένα και το ενδιαφέρον του κοινού εμφανώς μειωμένο σε όλα τα κανάλια.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Prime Time ζώνη: Το Survivor στην κορυφή έναντι επαναλήψεων...
Prime Time ζώνη: Το Survivor στην κορυφή έναντι επαναλήψεων...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Prime Time ζώνη: Το Survivor στην κορυφή έναντι επαναλήψεων...
Prime Time ζώνη: Το Survivor στην κορυφή έναντι επαναλήψεων...
Grand Hotel: Αλίκη, Πέτρος, Άρης.Τρεις ήρωες, τρεις διαφορετικές συναισθηματικές διαδρομές..
Grand Hotel: Αλίκη, Πέτρος, Άρης.Τρεις ήρωες, τρεις διαφορετικές συναισθηματικές διαδρομές..