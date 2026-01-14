





Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, η εικόνα της τηλεθέασης ήταν συνολικά πεσμένη, με καμία εκπομπή να μην καταφέρνει να ξεχωρίσει εντυπωσιακά. Την πρώτη θέση κατέκτησε το «Happy Day στον Alpha» με 13,0% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας ωστόσο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις καλές του ημέρες. Ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 11,3%, χωρίς να πιάσει δυναμικά ποσοστά...

Πιο πίσω βρέθηκε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 9,0%, πολύ κοντά στο «Ώρα Ελλάδος» του Open που σημείωσε 8,6%. Το «Νωρίς – Νωρίς» κινήθηκε στο 4,5%, δείχνοντας αδυναμία να κρατήσει κοινό, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με μόλις 5,4%, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη κάμψη της ζώνης.

Η συνολική εικόνα δείχνει ξεκάθαρα πτώση στην πρωινή ενημέρωση, με τα ποσοστά να παραμένουν συμπιεσμένα και το ενδιαφέρον του κοινού εμφανώς μειωμένο σε όλα τα κανάλια.

Πηγή: tvnea.com