Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha22,6%Σήμερα12,7%Κοινωνία Ώρα MEGA10,6%Ώρα Ελλάδος10,1%Καλημέρα Ελλάδα3,9%Νωρίς – Νωρίς3,3%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα13,6%10 Παντού11,2%Το Πρωινό9,9%Αταίριαστοι9,1%Buongiorno7,5%Breakfast@Star7,5%Πρωίαν σε είδον1,1%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις13,1%Αλήθειες με τη Ζήνα7,2%Live You5,5%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3,8%Pop Μαγειρική2,1%Ώρα για Ψυχαγωγία1,7%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι σου24,7%MasterChef17,8%Μπαμπά σ' αγαπώ18,7%Αθώοι12,3%Σπίτι δίπλα στο ποτάμι11,7%Μια νύχτα μόνο9,8%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Vinylio9,0%Στην αγκαλιά του Φάνη8,5%Κοινωνία Άνω Κάτω4,1%Αυτοψία3,6%Πηγή: tvnea.com