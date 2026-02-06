2026-02-06 11:59:38
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
22,6%
Σήμερα
12,7%
Κοινωνία Ώρα MEGA
10,6%
Ώρα Ελλάδος
10,1%
Καλημέρα Ελλάδα
3,9%
Νωρίς – Νωρίς
3,3%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
13,6%
10 Παντού
11,2%
Το Πρωινό
9,9%
Αταίριαστοι
9,1%
Buongiorno
7,5%
Breakfast@Star
7,5%
Πρωίαν σε είδον
1,1%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
13,1%
Αλήθειες με τη Ζήνα
7,2%
Live You
5,5%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
3,8%
Pop Μαγειρική
2,1%
Ώρα για Ψυχαγωγία
1,7%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι σου
24,7%
MasterChef
17,8%
Μπαμπά σ’ αγαπώ
18,7%
Αθώοι
12,3%
Σπίτι δίπλα στο ποτάμι
11,7%
Μια νύχτα μόνο
9,8%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Vinylio
9,0%
Στην αγκαλιά του Φάνη
8,5%
Κοινωνία Άνω Κάτω
4,1%
Αυτοψία
3,6%
Πηγή: tvnea.com
