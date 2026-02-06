





Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 13,6%, κρατώντας σαφές προβάδισμα και δείχνοντας ότι παραμένει το πιο δυνατό σημείο της ώρας.

Ακολούθησε το «10 Παντού» με 11,2%, καταγράφοντας θετική εικόνα και σταθερή παρουσία, ενώ το «Το Πρωινό» κινήθηκε στο 9,9%, χωρίς όμως να καταφέρει να ανεβάσει ρυθμούς.

Στα ίδια επίπεδα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 9,1%, ενώ το «Buongiorno» και το «Breakfast@Star» ισοφάρισαν στο 7,5%, παρουσιάζοντας παρόμοια δυναμική χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις.

Στον αντίποδα, το «Πρωίαν σε είδον» περιορίστηκε στο 1,1%, μένοντας πολύ χαμηλά , χωρίς να δείχνει ότι μπορεί να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό.

Πηγή: tvnea.com