2026-02-06 09:44:50
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μπροστά - Ανεβασμένο το «10 Παντού»

 



Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 13,6%, κρατώντας σαφές προβάδισμα και δείχνοντας ότι παραμένει το πιο δυνατό σημείο της ώρας.

Ακολούθησε το «10 Παντού» με 11,2%, καταγράφοντας θετική εικόνα και σταθερή παρουσία, ενώ το «Το Πρωινό» κινήθηκε στο 9,9%, χωρίς όμως να καταφέρει να ανεβάσει ρυθμούς.

Στα ίδια επίπεδα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 9,1%, ενώ το «Buongiorno» και το «Breakfast@Star» ισοφάρισαν στο 7,5%, παρουσιάζοντας παρόμοια δυναμική χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις.

Στον αντίποδα, το «Πρωίαν σε είδον» περιορίστηκε στο 1,1%, μένοντας πολύ χαμηλά , χωρίς να δείχνει ότι μπορεί να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους...
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» χωρίς αντίπαλο – Μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους...
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή... - Δυνατές επιδόσεις για «The Chase» -Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»...
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή... - Δυνατές επιδόσεις για «The Chase» -Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»...
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» οδηγούν
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» οδηγούν
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερή κορυφή για «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερή κορυφή για «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή... - Δυνατές επιδόσεις για «The Chase» -Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»...
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή... - Δυνατές επιδόσεις για «The Chase» -Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»...
Prime time: «Το Σόι σου» σαρώνει – Πρεμιέρες με βοήθειες και χαμένες ευκαιρίες...
Prime time: «Το Σόι σου» σαρώνει – Πρεμιέρες με βοήθειες και χαμένες ευκαιρίες...
Παραδοσιακή ιαπωνική τελετή τσαγιού στο πιο πολυτελές τρένο το Seven Stars Kyushu
Παραδοσιακή ιαπωνική τελετή τσαγιού στο πιο πολυτελές τρένο το Seven Stars Kyushu
Pet Stories: Τι θα δούμε σε το σημερινό επεισόδιο;
Pet Stories: Τι θα δούμε σε το σημερινό επεισόδιο;
Kitchen Lab αφιερωμένο στο comfort φαγητό
Kitchen Lab αφιερωμένο στο comfort φαγητό