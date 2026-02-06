Γλώσσα: Κάνουμε την εργασία 2, στις σελίδες 62 και 63 του Τ.Ε. (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση), κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές πάνω στο έτοιμο κείμενο. Ακόμη, όσοι και όσες δεμ ολοκληρώσαμε τη συνέχεια της ιστορίας "Το μηχάνημα", το κάνουμε το σπίτι και το φέρνουμε τη Δευτέρα. Τέλος, στο τετράδιό μας και με τη βοήθεια κάποιου λεξικού, αν χρειαστεί (π.χ. δείτε εδώ κι εδώ), βρίσκουμε από μία συνώνυμη (υπογραμμισμένες) και μία αντώνυμη (κυκλωμένες) για τις λέξεις που υπογραμμίσαμε στο κείμενο "Το μηχάνημα" (σελίδες 54 και 55 του Β.Μ.).Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Οι αγώνες του Καραϊσκάκη", με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης.Φυσική: Φέρνουμε στο μυαλό μας τα πειράματα που κάναμε στην τάξη για τη μεταφορά θερμότητας με ρεύματα και, με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης, θα ολοκληρώσουμε στο επόμενο μάθημα την επεξεργασία του ΦΕ2 "Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα".

