Τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά γύρω από τη φημολογούμενη τηλεοπτική του επιστροφή σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (6/2) η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα του Happy Day.Με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για τα τηλεοπτικά συμβόλαια και τις αμοιβές, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη δική της εμπειρία από την περίοδο που αποχώρησε από τον ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας όσα είχε βιώσει όταν δέχθηκε την πρόταση για την πρωινή ζώνη του Alpha.«Όταν μου έκαναν την πρόταση από τον Alpha για το Happy Day, που είχα φύγει από μία δύσκολη κατάσταση, ήμουν λεχώνα και γενικότερα σε μία φάση επαναπροσδιορισμού… κυοφορούσα και το επόμενο, η Νάγια ήταν μωράκι.Ήθελα τόσο πολύ να επιστρέψω σε κάτι όμορφο, που χάρηκα τόσο πολύ και πραγματικά, όταν έκανα τη διαπραγμάτευση τότε με τον Τζώνη Καλημέρη και τον Κώστα Σούσουλα και μου είπαν “αυτά είναι τα χρήματα” και τους είπα “εντάξει”», περιέγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της.«Μου λέει μετά ο Τζώνη Καλημέρης, με τον οποίο είχα φιλική σχέση, “μπορούσες να διαπραγματευτείς, να πάρεις και κάτι παραπάνω, αυτά που σου δώσαμε ήταν ουσιαστικά το ναδίρ μας”. Του λέω “εγώ ήθελα τόσο πολύ να επιστρέψω, να κάνω κάτι που με εκφράζει και μου αρέσει, που ήταν χαρά μου και θα το έκανα και… έτσι”. Ούτως ή άλλως, τότε είχα κλείσει για ένα 6μηνο, θα έμπαινα στη διαδικασία μετά από 6 μήνες να επαναδιαπραγματευτώ», συνέχισε στην ιστορία της η οικοδέσποινα του Happy Day.«Εγώ ήθελα τόσο πολύ να γυρίσω, που θα το έκανα και δωρεάν. Εγώ νιώθω ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν “καίγεται” να γυρίσει. Σου λέει; Εγώ είμαι ο Μουτσινάς, αυτό είναι το κασέ μου κι αν θέλετε», έκλεισε τον σχολιασμό της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Πηγή: tvnea.com