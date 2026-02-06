



Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal. IX» με 15,8%, κρατώντας το προβάδισμα σε μια ζώνη με έντονο ανταγωνισμό. Πολύ κοντά ακολούθησε το «The Chase» με 15,3%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» έκλεισαν την τριάδα της κορυφής με 15,1%, διαμορφώνοντας ένα σφιχτό μπλοκ υψηλών επιδόσεων.

Σε σταθερά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν το «Live News» με 13,7% και ο «Τροχός της Τύχης» με 13,2%.

Ακολούθησαν το «Ρουκ Ζουκ» με 11,7% και το «Cash or Trash» με 11,2%, κρατώντας επαφή με τη ζώνη αλλά χωρίς δυναμική ανατροπής.

Πιο πίσω βρέθηκαν ο «Αχόρταγος» στον ΣΚΑΪ με 9,0%, το «5 x 5 Celebrity» με 5,4% και το «Στούντιο 4» με 5,3%, σε επιδόσεις που δεν επέτρεψαν κάτι παραπάνω.

Στο τέλος της κλίμακας, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2,8% και το «Το ’χουμε!» με 1,3% έμειναν πολύ χαμηλά, χωρίς να καταφέρουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της ζώνης.

