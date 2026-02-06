2026-02-06 09:44:50
Καθαρό προβάδισμα στη μεσημεριανή ζώνη πήραν οι «Αποκαλύψεις» με 13,1%, ανοίγοντας ξεκάθαρα την ψαλίδα και παίζοντας μόνες τους σε μια ώρα με έντονη ανομοιογένεια.

Σε αρκετή απόσταση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 7,2%, κρατώντας μια συγκρατημένη παρουσία χωρίς όμως να απειλούν την κορυφή, ενώ το «Live You» περιορίστηκε στο 5,5%, μένοντας σε χαμηλές ταχύτητες.

Πιο πίσω, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κινήθηκε στο 3,8%, χωρίς να βρει ουσιαστικό έρεισμα στο κοινό, την ώρα που η «Pop Μαγειρική » έμεινε στο 2,1%.

Την εικόνα συμπληρώνει η «Ώρα για Ψυχαγωγία», η οποία με 1,7% δεν κατάφερε σε καμία στιγμή να μπει στο παιχνίδι της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
