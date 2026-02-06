2026-02-06 09:44:50
 Απόλυτη κυριαρχία στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέγραψε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο εκτοξεύτηκε στο 22,6%, παίζοντας ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο και επιβεβαιώνοντας ότι ελέγχει πλήρως το πρωινό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σήμερα» με 12,7%, διατηρώντας σταθερή παρουσία, ενώ το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κινήθηκε στο 10,6% και η «Ώρα Ελλάδος» στο 10,1%, σχηματίζοντας ένα συμπαγές αλλά σαφώς χαμηλότερο μπλοκ από την κορυφή.

Αντίθετα, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 3,9%, παραμένοντας σε πολύ χαμηλά μονοψήφια, παρά τις αλλαγές που έχουν επιχειρηθεί το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα δείχνει ότι οι παρεμβάσεις δεν έχουν  μεταφραστεί σε  άνοδο, αφήνοντας την εκπομπή εκτός ανταγωνισμού.

Στα ίδια χαμηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Νωρίς – Νωρίς» με 3,3%, συμπληρώνοντας μια ζώνη όπου οι αποστάσεις μεταξύ κορυφής και ουράς είναι πλέον ξεκάθαρες.



Πηγή: tvnea.com
