











Απόλυτη κυριαρχία στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέγραψε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο εκτοξεύτηκε στο 22,6%, παίζοντας ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο και επιβεβαιώνοντας ότι ελέγχει πλήρως το πρωινό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σήμερα» με 12,7%, διατηρώντας σταθερή παρουσία, ενώ το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κινήθηκε στο 10,6% και η «Ώρα Ελλάδος» στο 10,1%, σχηματίζοντας ένα συμπαγές αλλά σαφώς χαμηλότερο μπλοκ από την κορυφή.

Αντίθετα, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 3,9%, παραμένοντας σε πολύ χαμηλά μονοψήφια, παρά τις αλλαγές που έχουν επιχειρηθεί το τελευταίο διάστημα. Η εικόνα δείχνει ότι οι παρεμβάσεις δεν έχουν μεταφραστεί σε άνοδο, αφήνοντας την εκπομπή εκτός ανταγωνισμού.

Στα ίδια χαμηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Νωρίς – Νωρίς» με 3,3%, συμπληρώνοντας μια ζώνη όπου οι αποστάσεις μεταξύ κορυφής και ουράς είναι πλέον ξεκάθαρες.

Πηγή: tvnea.com