Η Microsoft φαίνεται να αναθεωρεί το πώς «κολλάει» AI επιφάνειες μέσα στα Windows 11, μετά από παρατεταμένη γκρίνια για την τοποθέτηση του Copilot παντού, για ασυνέπειες στο UI και την αίσθηση ότι αρκετές ενσωματώσεις δεν προσφέρουν πρακτική αξία. Σύμφωνα με αποκλειστική αναφορά του Windows Central, η εταιρεία εξετάζει αλλαγές που πάνε από απλό rebrand, μέχρι αφαίρεση συγκεκριμένων Copilot ενσωματώσεων σε εφαρμογές όπως Notepad και Paint. Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχει «παγώσει» προσωρινά η δουλειά για επιπλέον Copilot buttons σε in box apps, με στόχο, όπως περιγράφεται, μια πιο στοχευμένη, λιγότερο επιθετική παρουσία στο UI.

Στο ίδιο πακέτο μπαίνει και το Windows Recall. Η λειτουργία, που σχεδιάστηκε ως «μνήμη» του PC με καταγραφή στιγμιοτύπων για μελλοντική αναζήτηση, είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή από την πρώτη της παρουσίαση το 2024, με αποτέλεσμα να μετατεθεί και να μην κυκλοφορήσει μαζί με τα πρώτα Copilot+ PCs (Ιούνιος 2024), μέχρι να γίνουν αλλαγές σε θέματα ασφάλειας και απορρήτου

. Τώρα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Microsoft θεωρεί το Recall, όπως υλοποιήθηκε, αποτυχημένο, και εξετάζει πώς να «σώσει» την ιδέα εξελίσσοντάς την, ενδεχομένως και με νέο όνομα, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το τελευταίο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Microsoft εγκαταλείπει συνολικά το AI στα Windows. Η αναφορά ξεχωρίζει τις επιφάνειες προς τον χρήστη (Copilot buttons, integrations) από τις υποκείμενες τεχνολογίες, όπως Semantic Search, Windows ML και Windows AI APIs, που παραμένουν σε τροχιά επειδή έχουν αξία για developers και για μελλοντικές εφαρμογές.

Η αλλαγή τόνου έρχεται, επίσης, σε περίοδο που τα Windows 11 δέχτηκαν κριτική για ποιότητα ενημερώσεων. Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, η Microsoft χρειάστηκε δύο out of band patches για να αντιμετωπίσει προβλήματα που περιλάμβαναν θέματα τερματισμού ή hibernation σε συγκεκριμένα σενάρια και δυσλειτουργίες σε cloud apps όπως OneDrive και Dropbox, με σχετικά γνωστά issues να καταγράφονται και στο επίσημο Microsoft Support. Σε αυτό το περιβάλλον, η «λιγότερο AI παντού, περισσότερη αξιοπιστία» αφήγηση είναι πολιτικά, αλλά και πρακτικά, δύσκολο να αγνοηθεί.

