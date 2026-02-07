2026-02-07 10:04:23
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγίας βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 14,7%, κρατώντας καθαρό προβάδισμα. Ακολούθησε το «Buongiorno» με 11,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 10,0%, κοντά στην πρώτη δυάδα.

 Το «Το Πρωινό» περιορίστηκε στο 9,7%, χωρίς να απειλεί την κορυφή, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Breakfast@Star» με 7,4% και το «10 Παντού» στο 5,7%. 

Στο χαμηλότερο σημείο της ζώνης η «Πρωινή Σε Είδον» με 4,1%.



Πηγή: tvnea.com
