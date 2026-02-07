





Ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψε η prime time ζώνη στη μυθοπλασία, με το «Το Σόι σου (VI)» να κυριαρχεί σημειώνοντας 21,2% και να αναδεικνύεται πρώτο πρόγραμμα της βραδιάς. Πολύ καλή πορεία κατέγραψε και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 18,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών σειρών στο κοινό. Ισχυρή παρουσία είχε και το «Στην αγκαλιά του Φάνη» με 11,2%, ενώ το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» κινήθηκε επίσης σε θετικό έδαφος με 10,9%. Στο ίδιο μήκος κύματος βρέθηκε και το «Πράσινο Μίλι» του Star με 10,7%.

Στον χώρο της ψυχαγωγίας και των τηλεπαιχνιδιών, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 8,1%, ενώ ο «Γοητευτικός ΑΝΤ1» (Ο Γόης) κατέγραψε 8,2%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «The Floor» με 7,0% και το «Μια νύχτα μόνο» με 7,4%, όπως και το «Τότε και Τώρα (E)» που έφτασε επίσης το 7,4%.

Αντίθετα, περιορισμένη απήχηση είχαν οι επαναλήψεις και τα ειδικά formats, με το «VIP (E)» στο 3,8%, τους «Αθώους (E)» στο 4,6%, ενώ χαμηλές πτήσεις σημείωσαν το «Real View» με 2,3% και οι πρεμιέρες «Εκτός Σχεδίου» (1,1%) και «Στην Πίεση» (1,0%), σε μια βραδιά όπου η καθαρή μυθοπλασία είχε ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο.

Πηγή: tvnea.com