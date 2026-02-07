2026-02-07 10:04:23
Στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 15,8%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 13,1%, ενώ το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 9,9% και η «Ώρα Ελλάδος» στο 9,1%. 

Το «Καλημέρα Ελλάδα», παρά τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στη δομή του, παρέμεινε σε χαμηλά μονοψήφια (7,7%), χωρίς να καταφέρει να αλλάξει ουσιαστικά τη δυναμική του. Πιο πίσω το «Νωρίς – Νωρίς» με 4,2%.



Πηγή: tvnea.com
