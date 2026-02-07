Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με το Live News να ξεχωρίζει σημειώνοντας 14,4% και να παίρνει σαφές προβάδισμα. Πολύ κοντά βρέθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες και το Deal (ΙΧ), που ισοβάθμησαν στο 14,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους απήχηση στο κοινό.

Ικανοποιητική πορεία κατέγραψαν επίσης το The Chase με 11,7% και ο Τροχός της Τύχης με 11,4%, ενώ το Cash or Trash κινήθηκε στο 9,5%.

Στη συνέχεια της ζώνης, το Rouk Zouk σημείωσε 8,6%, το 5×5 έφτασε το 6,2%, ενώ το Στούντιο 4 περιορίστηκε στο 5,5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 5,2% και το Το ’Χουμε! με 3,1%, σε μια ζώνη όπου οι ενημερωτικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια διατήρησαν ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο.

