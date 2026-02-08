Πώς η Zaragoza ενισχύει το φαρμακείο ως “walk-in” σημείο φροντίδας και έγκαιρης παραπομπής, μειώνοντας άσκοπες επισκέψεις σε ήδη πιεσμένα ιατρεία/νοσοκομεία.

Zaragoza: Το φαρμακείο χωρίς ραντεβού ως “ανάσα” για πολίτες και σύστημα υγείας

Σε μια περίοδο που τα ιατρεία και τα νοσοκομεία πιέζονται από αναμονές, ελλείψεις χρόνου και αυξημένη ζήτηση, η Zaragoza στην Ισπανία έρχεται να υπενθυμίσει κάτι απλό: η υγειονομική φροντίδα δεν ξεκινά πάντα από το ραντεβού. Ξεκινά συχνά από το πιο άμεσα προσβάσιμο σημείο υγείας στη γειτονιά: το κοινοτικό φαρμακείο.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ο Δήμος Zaragoza ανακοίνωσε μια συμφωνία-πλαίσιο με τους φαρμακοποιούς, που οργανώνει θεσμικά τον ρόλο των φαρμακείων ως κόμβων πρόληψης, συμβουλευτικής και έγκαιρης ανίχνευσης κοινωνικής ευαλωτότητας.

Τι ανακοίνωσε η Zaragoza

Ο Δήμος Zaragoza και το Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) υπέγραψαν convenio marco (συμφωνία-πλαίσιο) για να ενισχύσουν:

την προαγωγή υγείας και την πρόληψη,

την ορθολογική χρήση φαρμάκου και τη συμμόρφωση στη θεραπεία,

την έγκαιρη ανίχνευση ευαλωτότητας (π.χ. ανεπιθύμητη μοναξιά, επιβάρυνση ψυχικής υγείας),

καθώς και δράσεις υποστήριξης για ομάδες όπως ηλικιωμένοι και νέοι.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η πόλη μιλά για ένα δίκτυο 308 φαρμακείων: δηλαδή εκατοντάδες «σημεία επαφής» μέσα στις γειτονιές, όπου ο πολίτης μπαίνει χωρίς ραντεβού.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει: “πρωτόκολλο + εκπαίδευση + παραπομπή”

Το σχέδιο δεν στηρίζεται σε γενικόλογες προθέσεις. Περιγράφεται ότι οι φαρμακοποιοί θα έχουν ειδική εκπαίδευση και δυνατότητα παραπομπής προς δημοτικές υπηρεσίες/δράσεις (κοινωνικές υπηρεσίες, δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και ευεξία).

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ιδέα του φαρμακείου ως “punto seguro” (σημείο ασφάλειας) — ένας πρώτος ασφαλής χώρος για περιστατικά όπως χαμένο παιδί ή αποπροσανατολισμένος ηλικιωμένος, μέχρι να ενεργοποιηθούν οι σωστές δομές.

Γιατί αυτό αφορά άμεσα το “φαρμακείο της γειτονιάς” στην Ελλάδα

Το ελληνικό φαρμακείο (σε αστικό κέντρο ή στην επαρχία) ήδη λειτουργεί καθημερινά ως:

πρώτη πόρτα για συμβουλή,

σημείο άμεσης πρόσβασης χωρίς ραντεβού,

και συχνά ως ο επαγγελματίας υγείας που «βλέπει πρώτος» τον πολίτη πριν αυτός ψάξει ραντεβού ή καταλήξει σε ΤΕΠ.

Η Zaragoza δείχνει το επόμενο βήμα: να γίνει αυτή η πραγματικότητα πιο οργανωμένη και πιο χρήσιμη για το σύστημα, με σαφείς διαδρομές παραπομπής και κοινή “γλώσσα” μεταξύ φαρμακείου–Δήμου.

Το κεντρικό μήνυμα: φαρμακευτική φροντίδα “walk-in” που αποσυμφορεί1) Το φαρμακείο κόβει άσκοπες επισκέψεις για “μικρά” προβλήματα

Διεθνείς μελέτες για υπηρεσίες διαχείρισης ήπιων/αυτοπεριοριζόμενων προβλημάτων (minor ailments) δείχνουν ότι το κοινοτικό φαρμακείο μπορεί να παρέχει γρήγορη, αποτελεσματική και αποδοτική εξυπηρέτηση, μειώνοντας πιέσεις σε άλλες υπηρεσίες υγείας (ιδίως στην πρωτοβάθμια).

Το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και λειτουργικό: ο πολίτης έχει άμεση πρόσβαση (συνήθως χωρίς ραντεβού), ενώ ο γιατρός/νοσοκομείο κρατά τον χρόνο του για τα περισσότερο σύνθετα και επείγοντα.

2) Το φαρμακείο λειτουργεί ως “έξυπνο φίλτρο”

Η φαρμακευτική φροντίδα στην πρώτη γραμμή κάνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα:

Καθοδηγεί με ασφάλεια όταν η κατάσταση είναι ήπια (αυτοφροντίδα, σωστή χρήση φαρμάκου, παρακολούθηση).

Αναγνωρίζει “κόκκινες σημαίες” και παραπέμπει γρήγορα όταν κάτι μπορεί να είναι σοβαρό.

Αυτό σημαίνει λιγότερος “θόρυβος” στις δομές υγείας και πιο σωστή διαδρομή για τον πολίτη.

3) Συμμόρφωση στη θεραπεία: η “σιωπηλή” αποσυμφόρηση

Μελέτες αναφέρουν ότι ο φαρμακοποιός είναι σε μοναδική θέση να εντοπίσει ασθενείς που δεν λαμβάνουν σωστά τη θεραπεία και να παρέμβει στο σημείο διάθεσης του φαρμάκου, με εκπαίδευση και συμβουλευτική.





Η Zaragoza το βάζει αυτό στο επίκεντρο, συνδέοντας φαρμακείο με δημοτικές δράσεις και κοινωνική φροντίδα.

Τι ακριβώς “προσφέρει” το φαρμακείο στον πολίτη χωρίς ραντεβού

Παραδείγματα φροντίδας που (όταν γίνεται σωστά) προλαμβάνει άσκοπες επισκέψεις:

διευκρίνιση για σωστή λήψη θεραπείας (δοσολογία, διάρκεια, τι να αποφύγω),

έλεγχος για πιθανές αλληλεπιδράσεις / διπλοθεραπείες,

καθοδήγηση σε ήπια συμπτώματα με σαφή όρια και παρακολούθηση,

υποστήριξη χρονίως πασχόντων (συμμόρφωση, πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητα),

κατεύθυνση σε σωστό επίπεδο φροντίδας (πότε αρκεί το φαρμακείο, πότε χρειάζεται γιατρός, πότε επείγον).

Η φιλοσοφία Zaragoza είναι να “κουμπώσει” αυτός ο ρόλος και με την κοινωνική διάσταση (μοναξιά, ευαλωτότητα, ψυχική επιβάρυνση) με εκπαίδευση και διαδρομή παραπομπής.

Πού βοηθά ιδιαίτερα στην Ελλάδα: αστικά κέντρα και επαρχίαΣτα αστικά κέντρα

Μπορεί να μειώσει ένα κομμάτι “ουρών” από ήπια περιστατικά που καταλήγουν σε ιατρεία/ΤΕΠ λόγω δυσκολίας ραντεβού.

Ο πολίτης βρίσκει γρήγορα επαγγελματική καθοδήγηση, και το σύστημα κρατά πόρους για τα πιο βαριά περιστατικά.

Στην επαρχία/νησιά/ορεινά

Το φαρμακείο είναι συχνά το πιο άμεσο σημείο υγείας και μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικός κόμβος πρωτοβάθμιας καθοδήγησης.

Ένα “μοντέλο Zaragoza” (με απλές παραπομπές σε τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και δομές) μπορεί να είναι ακόμη πιο πολύτιμο, γιατί η πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες συχνά απαιτεί μετακίνηση.

Μια απαραίτητη γραμμή ασφαλείας: πότε ΔΕΝ μένουμε στο φαρμακείο

Για να είναι το μοντέλο αξιόπιστο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι επείγον = επείγον.



Ο πολίτης πρέπει να αναζητά άμεσα ιατρική βοήθεια (ή ΤΕΠ/ΕΚΑΒ) σε συμπτώματα όπως: πόνος στο στήθος, δύσπνοια, έντονη αλλεργική αντίδραση, νευρολογικά συμπτώματα, σοβαρή αιμορραγία, απότομη επιδείνωση γενικής κατάστασης κ.ά.

Το φαρμακείο αποσυμφορεί το σύστημα όταν λειτουργεί ως σωστή πρώτη διαλογή, όχι ως “καθυστέρηση” του σοβαρού.

Τι μπορούμε να πάρουμε ως ιδέα: 4 πρακτικά βήματα “τύπου Zaragoza” για την Ελλάδα

Χωρίς μεγάλα κόστη, μια πανελλαδική λογική (αστικά + επαρχία) θα μπορούσε να ξεκινήσει με:

Χάρτης παραπομπών ανά Δήμο/περιοχή (μια σελίδα): κοινωνική υπηρεσία, “Βοήθεια στο Σπίτι”, ΚΑΠΗ/λέσχες, ψυχοκοινωνική στήριξη κ.λπ.

Μικρά πρωτόκολλα “κόκκινων σημαιών” για συχνές κατηγορίες (ώστε το “πότε παραπέμπω” να είναι κοινή γλώσσα).

Σύντομη εκπαίδευση/ενημέρωση σε θέματα μοναξιάς/ευαλωτότητας, όπως προβλέπει και η Zaragoza.

Συμμόρφωση στη θεραπεία ως οργανωμένη υπηρεσία: το “μικρό” follow-up που προλαμβάνει το “μεγάλο” αργότερα.

Η Zaragoza δεν “ανακαλύπτει” το φαρμακείο. Αναγνωρίζει θεσμικά κάτι που όλοι ξέρουμε: το φαρμακείο είναι η πιο άμεση και ανθρώπινη πρόσβαση στην υγεία — χωρίς ραντεβού. Με εκπαίδευση, πρωτόκολλα και διαδρομές παραπομπής, αυτή η πρόσβαση μπορεί να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική, να προστατεύει καλύτερα τους ευάλωτους και να μειώνει άσκοπες επισκέψεις σε ήδη συμπιεσμένα ιατρεία/νοσοκομεία.







Πηγή: cadenaser.com

