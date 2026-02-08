Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός και η κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Μπαμπινιωτών Ξηρομέρου «Χριστόδουλος Παμπλέκης»(φωτο -βίντεο)
2026-02-08 12:50:41
πηγη : MPAMPINH IN
Σε ένα όμορφο περιβάλλον στο κέντρο Νέο Κάστρο στη Δάφνη Αττικής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός και η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Μπαμπινιωτών Ξηρομέρου «Χριστόδουλος Παμπλέκης», στις 07/02/2026 .....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
