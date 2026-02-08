Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Καλημέρα» με 10,4%, κρατώντας οριακό αλλά καθαρό προβάδισμα στον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε πολύ κοντά το «Τώρα Μαζί» με 9,8%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σταθερός παίκτης της ζώνης και δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στους αντιπάλους.

Λίγο πιο πίσω κινήθηκε το MEGA Σαββατοκύριακο με 9,3%, σε απόσταση αναπνοής από τους πρώτους, διατηρώντας όμως επαφή με τη μάχη της κορυφής.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει καθαρά ότι πρόκειται για αναμέτρηση λεπτών ισορροπιών, όπου κάθε δεκαδικό μετράει.

Πηγή: tvnea.com