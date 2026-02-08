2026-02-08 14:55:43

Ο πολιτικός φορέας στη Δράμα «Πρωτοβουλία της Αλλαγής και Συνεργασίας» πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον σταθμό του ΟΣΕ στη Δράμα, το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου..alpha-news.grΒασικό αίτημα, η δημιουργία ενός δημόσιου και ασφαλούς σιδηροδρόμου.Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ το μέλος της πρωτοβουλίας, δικηγόρος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, στόχος είναι να sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ