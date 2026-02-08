pharmateam

Δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό ύψους και κατανομής της προσαύξησης του clawback, μεταξύ των ετήσιων ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης.Πιο συγκεκριμένα, μετά την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ για το έτος 2024, τα ποσά της αυτόματης επιστροφής (claw back) υπολογίζονται, για τις ως άνω κατηγορίες δαπάνης, επί τη βάσει των ετήσιων συνολικών ορίων για το έτος αναφοράς προσαυξημένα κατά το ποσό των τριακοσίων (300) εκατομμυρίων ευρώ.Η προσαύξηση κατανέμεται με την παρούσα ανάμεσα στις κατηγορίες φαρμακευτικής δαπάνης, ως εξής:Α. (α) ποσό 60.000.000,00 € για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) ΕΟΠΥΥ με το αντίστοιχο ετήσιο όριο να διαμορφώνεται από 1.287.000.000,00 € σε 1.347.000.000,00€.(β) ποσό 85.000.000,00 € για φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ με το αντίστοιχο ετήσιο όριο να διαμορφώνεται από 900.000.000,00 € σε 985.000.000,00 €.Β. ποσό 155.000.000,00 € για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ με το αντίστοιχο ετήσιο όριο να διαμορφώνεται από 553.000.000,00 € σε 708.000.000,00 €.Εφόσον από την κατανομή του ποσού της προσαύξησης προκύψουν διαφορές ως προς τον υπολογισμό των ποσών επιστροφής (claw back) που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κατανομή του ποσού της προσωρινής προσαύξησης των ορίων του, συμψηφίζονται και εν συνεχεία βεβαιώνονται με την έκδοση νέων σημειωμάτων επιβολής αυτόματης επιστροφής (claw back) εντός του τρέχοντος έτους.Πηγή : healthview