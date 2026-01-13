2026-01-13 10:29:56
Φωτογραφία για ΕΕΠΕ: Να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας από όλους τους παθολόγους
Η Ένωση Παθολόγων κάνει λόγο για κατάφωρη παραβίαση του νόμου και ζητεί συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Την άμεση πρόσβαση όλων των Παθολόγων, συμβεβλημένων και μη, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην συνταγογράφηση των νεότερων φαρμάκων για την παχυσαρκία, ζητά η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.). Παράλληλα, ζητά η χορήγηση αυτών των φαρμάκων να επιτρέπεται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή, ακόμη κι όταν ο λήπτης την πληρώνει ο ίδιος, προς αποφυγή της αυτοθεραπείας, η οποία όπως αναφέρει, «τείνει να γίνει καθημερινότητα για λόγους lifestyle, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ληπτών».

Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
Από την εγκατάλειψη στη μεγάλη ανάπλαση: Ξεκινά το σχέδιο για τουςσιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου
Διάλυση των Onirama: Ο Θοδωρής Μαραντίνης ξεκινά σόλο καριέρα - Οι πρώτες δηλώσεις του
Διάλυση των Onirama: Ο Θοδωρής Μαραντίνης ξεκινά σόλο καριέρα - Οι πρώτες δηλώσεις του
